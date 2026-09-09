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Микрофон Saramonic SR-AXM3 2шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон Saramonic SR-AXM3 2шт

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Микрофон Saramonic SR-AXM3 2шт - фото 1
Микрофон Saramonic SR-AXM3 2шт - фото 2
Микрофон Saramonic SR-AXM3 2шт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Диаграмма направленности
кардиоидный
Частотный диапазон
40-18000 Гц
  • Микрофон Saramonic SR-AXM3 2шт - фото 1
  • Микрофон Saramonic SR-AXM3 2шт - фото 2
  • Микрофон Saramonic SR-AXM3 2шт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 253244
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Комплектация
микрофон (2 шт.), документация, упаковка
Диаграмма направленности
кардиоидный
Частотный диапазон
40-18000 Гц
Чувствительность
-35 дБ +/- 3 дБ
Питание
фантомное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х4
Вес, кг.
1

Описание товара Микрофон Saramonic SR-AXM3 2шт

Микрофон-пушка – необходимая вещь для проведения репортажей и съемок в шумных условиях, например, при большом скоплении народа или на улице. В силу этих причин микрофоны-пушки часто используют на телевидении и на радио.Такой микрофон обладает высокой чувствительностью и выраженной направленностью, что позволяет устройству качественно записывать голоса ведущих и собеседников, отсекая лишний шум. Также несомненным достоинством является прочный корпус, позволяющий работать при любых погодных условиях. Микрофон-пушка Saramonic SR-AXM3 XLR - представляет из себя микрофон-пушку с кардиоидной диаграммой направленности и имеет полностью металлическую конструкцию. При использовании фантомного питания 48В встроенная батарея автоматически отключается. Сигнал выводится через балансированный 3-pin XLR. Микрофон-пушка – необходимая вещь для проведения репортажей и съемок в шумных условиях, например, при большом скоплении народа или на улице. В силу этих причин микрофоны-пушки часто используют на телевидении и на радио.Такой микрофон обладает высокой чувствительностью и выраженной направленностью, что позволяет устройству качественно записывать голоса ведущих и собеседников, отсекая лишний шум. Также несомненным достоинством является прочный корпус, позволяющий работать при любых погодных условиях. Микрофон-пушка Saramonic SR-AXM3 XLR - представляет из себя микрофон-пушку с кардиоидной диаграммой направленности и имеет полностью металлическую конструкцию. При использовании фантомного питания 48В встроенная батарея автоматически отключается. Сигнал выводится через балансированный 3-pin XLR.

Отзывы о товаре Микрофон Saramonic SR-AXM3 2шт




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Комплектация
микрофон (2 шт.), документация, упаковка
Диаграмма направленности
кардиоидный
Частотный диапазон
40-18000 Гц
Чувствительность
-35 дБ +/- 3 дБ
Питание
фантомное
Страна производитель
Китай
Описание
Микрофон-пушка – необходимая вещь для проведения репортажей и съемок в шумных условиях, например, при большом скоплении народа или на улице. В силу этих причин микрофоны-пушки часто используют на телевидении и на радио.Такой микрофон обладает высокой чувствительностью и выраженной направленностью, что позволяет устройству качественно записывать голоса ведущих и собеседников, отсекая лишний шум. Также несомненным достоинством является прочный корпус, позволяющий работать при любых погодных условиях. Микрофон-пушка Saramonic SR-AXM3 XLR - представляет из себя микрофон-пушку с кардиоидной диаграммой направленности и имеет полностью металлическую конструкцию. При использовании фантомного питания 48В встроенная батарея автоматически отключается. Сигнал выводится через балансированный 3-pin XLR. Микрофон-пушка – необходимая вещь для проведения репортажей и съемок в шумных условиях, например, при большом скоплении народа или на улице. В силу этих причин микрофоны-пушки часто используют на телевидении и на радио.Такой микрофон обладает высокой чувствительностью и выраженной направленностью, что позволяет устройству качественно записывать голоса ведущих и собеседников, отсекая лишний шум. Также несомненным достоинством является прочный корпус, позволяющий работать при любых погодных условиях. Микрофон-пушка Saramonic SR-AXM3 XLR - представляет из себя микрофон-пушку с кардиоидной диаграммой направленности и имеет полностью металлическую конструкцию. При использовании фантомного питания 48В встроенная батарея автоматически отключается. Сигнал выводится через балансированный 3-pin XLR.
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