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Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9

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Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 1
Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 2
Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 3
Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 4
Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 5
Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 6
Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 7
Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 8
Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 9
Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
  • Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 1
  • Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 2
  • Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 3
  • Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 4
  • Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 5
  • Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 6
  • Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 7
  • Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 8
  • Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 9
  • Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361458
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х4
Вес, г.
200

Описание товара Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9

Держатель Gitzo L-bracket ? позволяет легко переключаться с горизонтальной ориентации кадра на вертикальную, сохраняя при этом существующий набор аксессуаров и камеру идеально сбалансированными и исключая риск размытости изображения. Его конструкция состоит из сплошной алюминиевой детали, которая весит всего 77 г. Держатель идеально подходит для двух фотокамер Sony: ?7R III и ?9. Уникальный дизайн предполагает четыре основные точки крепления ремня камеры, что обеспечивает надежную связь с цельным алюминиевым корпусом и минимизирует лишние движения камеры во время транспортировки. Верхняя сторона L-кронштейна ? предназначена для полного и легкого доступа к кабелям, как для видеосъемки, так и для использования камеры в качестве проводной точки доступа. Держатель оснащен специальной нишей для хранения комплектного ключа-шестигранника.

Отзывы о товаре Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9




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Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель Gitzo L-bracket ? позволяет легко переключаться с горизонтальной ориентации кадра на вертикальную, сохраняя при этом существующий набор аксессуаров и камеру идеально сбалансированными и исключая риск размытости изображения. Его конструкция состоит из сплошной алюминиевой детали, которая весит всего 77 г. Держатель идеально подходит для двух фотокамер Sony: ?7R III и ?9. Уникальный дизайн предполагает четыре основные точки крепления ремня камеры, что обеспечивает надежную связь с цельным алюминиевым корпусом и минимизирует лишние движения камеры во время транспортировки. Верхняя сторона L-кронштейна ? предназначена для полного и легкого доступа к кабелям, как для видеосъемки, так и для использования камеры в качестве проводной точки доступа. Держатель оснащен специальной нишей для хранения комплектного ключа-шестигранника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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