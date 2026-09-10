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Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361458
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Описание товара Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9
Держатель Gitzo L-bracket ? позволяет легко переключаться с горизонтальной ориентации кадра на вертикальную, сохраняя при этом существующий набор аксессуаров и камеру идеально сбалансированными и исключая риск размытости изображения. Его конструкция состоит из сплошной алюминиевой детали, которая весит всего 77 г. Держатель идеально подходит для двух фотокамер Sony: ?7R III и ?9. Уникальный дизайн предполагает четыре основные точки крепления ремня камеры, что обеспечивает надежную связь с цельным алюминиевым корпусом и минимизирует лишние движения камеры во время транспортировки. Верхняя сторона L-кронштейна ? предназначена для полного и легкого доступа к кабелям, как для видеосъемки, так и для использования камеры в качестве проводной точки доступа. Держатель оснащен специальной нишей для хранения комплектного ключа-шестигранника.
Держатель Gitzo L-bracket ? позволяет легко переключаться с горизонтальной ориентации кадра на вертикальную, сохраняя при этом существующий набор аксессуаров и камеру идеально сбалансированными и исключая риск размытости изображения. Его конструкция состоит из сплошной алюминиевой детали, которая весит всего 77 г. Держатель идеально подходит для двух фотокамер Sony: ?7R III и ?9. Уникальный дизайн предполагает четыре основные точки крепления ремня камеры, что обеспечивает надежную связь с цельным алюминиевым корпусом и минимизирует лишние движения камеры во время транспортировки. Верхняя сторона L-кронштейна ? предназначена для полного и легкого доступа к кабелям, как для видеосъемки, так и для использования камеры в качестве проводной точки доступа. Держатель оснащен специальной нишей для хранения комплектного ключа-шестигранника.
Держатель Gitzo GSLBRSY L-bracket для Sony ?7RIII и Sony ?9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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