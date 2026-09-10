Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LB B, длинная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361468
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
200
Описание товара Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LB B, длинная
Длинная быстросъемная площадка Gitzo GS5370LB Quick Release Plate B-профиля является надежным аксессуаром для штативной головы, который закрепляется на базе камеры, что позволяет фотографам легко и быстро устанавливать камеры на голову или снимать с головы. GS5370LB представляет собой длинную площадку B-профиля, которая используется для некоторых голов Gitzo, таких как головы со смещенным центром Off Center Ball Heads GH3750QR и GH5750QR, и включает в себя 2 винта - 1/4 и 3/8.
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Длинная быстросъемная площадка Gitzo GS5370LB Quick Release Plate B-профиля является надежным аксессуаром для штативной головы, который закрепляется на базе камеры, что позволяет фотографам легко и быстро устанавливать камеры на голову или снимать с головы. GS5370LB представляет собой длинную площадку B-профиля, которая используется для некоторых голов Gitzo, таких как головы со смещенным центром Off Center Ball Heads GH3750QR и GH5750QR, и включает в себя 2 винта - 1/4 и 3/8.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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