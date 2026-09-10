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Характеристики
Тип товара
База выравнивающая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361459
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Описание товара Выравнивающая база Gitzo GSLVLS Systematic
Выравнивающая база Gitzo Systematic GSLVLS (без видеоадаптера) является аксессуаром для штатива, который позволяет фотографам идеально и быстро настраивать уровень горизонта во время съемки в тандеме со штативами и головами Gitzo Systematic. Эта модель станет отличным решением для съемки с видеоголовой с плоской базой или в в пейзажной фотографии. Голову крепится к выравнивающей базе стандартным винтом 3/8, а боковой рычаг надежно затягивается винтом на уровне головы. GSLVLS устанавливается на любой штатив Gitzo Systematic через дополнительный 75мм видеоадаптер GS3321V75 (для штативов серий 3 и 4) или GS5321V75 (для штативов серии 5). Модель GSLVLS легкая и эргономичная благодаря новому захвату и заменяет предыдущую GS3121LVL. Она изготовлена из легкого, устойчивого алюминия, весит 370 граммов и составляет 12 см в высоту.
Выравнивающая база Gitzo Systematic GSLVLS (без видеоадаптера) является аксессуаром для штатива, который позволяет фотографам идеально и быстро настраивать уровень горизонта во время съемки в тандеме со штативами и головами Gitzo Systematic. Эта модель станет отличным решением для съемки с видеоголовой с плоской базой или в в пейзажной фотографии. Голову крепится к выравнивающей базе стандартным винтом 3/8, а боковой рычаг надежно затягивается винтом на уровне головы. GSLVLS устанавливается на любой штатив Gitzo Systematic через дополнительный 75мм видеоадаптер GS3321V75 (для штативов серий 3 и 4) или GS5321V75 (для штативов серии 5). Модель GSLVLS легкая и эргономичная благодаря новому захвату и заменяет предыдущую GS3121LVL. Она изготовлена из легкого, устойчивого алюминия, весит 370 граммов и составляет 12 см в высоту.
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