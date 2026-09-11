Top.Mail.Ru
Платформа для монитра Giotto's G065 330*400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Платформа для монитра Giotto's G065 330*400

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Платформа для монитра Giotto&#039;s G065 330*400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Платформа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496467
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Giotto's
Тип товара
Платформа
Ширина, см
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х2
Вес, г.
200

Описание товара Платформа для монитра Giotto's G065 330*400

Аксессуар для штатива Gitzo — платформа G065— представляет собой алюминиевую платформу размером 33x40 см, которая подходит к любому штативу Gitzo с нижней резьбой 3/8 -16. Платформа G065 весит 1, 06 кг и надежно удерживает дополнительное оборудование, которое может потребоваться профессиональным фотографам и видеооператорам, например, мониторы, аудиомикшеры, звукозаписывающее оборудование и другая техника.

Отзывы о товаре Платформа для монитра Giotto's G065 330*400




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Giotto's
Тип товара
Платформа
Ширина, см
33
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар для штатива Gitzo — платформа G065— представляет собой алюминиевую платформу размером 33x40 см, которая подходит к любому штативу Gitzo с нижней резьбой 3/8 -16. Платформа G065 весит 1, 06 кг и надежно удерживает дополнительное оборудование, которое может потребоваться профессиональным фотографам и видеооператорам, например, мониторы, аудиомикшеры, звукозаписывающее оборудование и другая техника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Платформа для монитра Giotto's G065 330*400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...