Платформа для монитра Giotto's G065 330*400
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Платформа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496467
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Платформа
Ширина, см
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х2
Вес, г.
200
Описание товара Платформа для монитра Giotto's G065 330*400
Аксессуар для штатива Gitzo — платформа G065— представляет собой алюминиевую платформу размером 33x40 см, которая подходит к любому штативу Gitzo с нижней резьбой 3/8 -16. Платформа G065 весит 1, 06 кг и надежно удерживает дополнительное оборудование, которое может потребоваться профессиональным фотографам и видеооператорам, например, мониторы, аудиомикшеры, звукозаписывающее оборудование и другая техника.
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Аксессуар для штатива Gitzo — платформа G065— представляет собой алюминиевую платформу размером 33x40 см, которая подходит к любому штативу Gitzo с нижней резьбой 3/8 -16. Платформа G065 весит 1, 06 кг и надежно удерживает дополнительное оборудование, которое может потребоваться профессиональным фотографам и видеооператорам, например, мониторы, аудиомикшеры, звукозаписывающее оборудование и другая техника.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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