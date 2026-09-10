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Характеристики
Тип товара
Плечевой упор
Количество осей стабилизации
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361262
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Описание товара Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса
Плечевой упор (риг) с моторизированным приводом. Предназначен для уменьшения дрожания камеры во время съемки и распределения веса установленного оборудования за счет плечевого упора. Представляет собой легкую мобильную систему стабилизации, простую в управлении и настройке. Благодаря использованию плечевого обвеса, владелец цифровой фото или видеокамеры получает возможность вести видеосъемку с упора, при этом оставаться мобильным к любым передвижениям по площадке и любой пересеченной местности. Плечевой упор в системе подвеса распределяет нагрузку и делает работу с камерой более эргономичной. Имеет вертикальную ручку для удобства переноски.
Плечевой упор (риг) с моторизированным приводом. Предназначен для уменьшения дрожания камеры во время съемки и распределения веса установленного оборудования за счет плечевого упора. Представляет собой легкую мобильную систему стабилизации, простую в управлении и настройке. Благодаря использованию плечевого обвеса, владелец цифровой фото или видеокамеры получает возможность вести видеосъемку с упора, при этом оставаться мобильным к любым передвижениям по площадке и любой пересеченной местности. Плечевой упор в системе подвеса распределяет нагрузку и делает работу с камерой более эргономичной. Имеет вертикальную ручку для удобства переноски.
Комплект плечевого обвеса Flama FL-MHF03 с моторизированным приводом фоллоу-фокуса - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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