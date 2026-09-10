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Адаптер для студийного оборудования Manfrotto 244ADPT14AS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер для студийного оборудования Manfrotto 244ADPT14AS

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Адаптер для студийного оборудования Manfrotto 244ADPT14AS - фото 1
Адаптер для студийного оборудования Manfrotto 244ADPT14AS - фото 2
Адаптер для студийного оборудования Manfrotto 244ADPT14AS - фото 3
Адаптер для студийного оборудования Manfrotto 244ADPT14AS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер для студийного оборудования Manfrotto 244ADPT14AS - фото 1
  • Адаптер для студийного оборудования Manfrotto 244ADPT14AS - фото 2
  • Адаптер для студийного оборудования Manfrotto 244ADPT14AS - фото 3
  • Адаптер для студийного оборудования Manfrotto 244ADPT14AS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 331468
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
40

Описание товара Адаптер для студийного оборудования Manfrotto 244ADPT14AS

Противоскользящий адаптер оснащен круглой пластиной из нержавеющей стали с резьбой ? дюйма. Пластина с мягкой резиновой фактурной поверхностью, идеально подходящей для безопасного крепления целого ряда аксессуаров, включая внешние мониторы, осветители, микрофоны и многое другое с меньшей вероятностью того, что они ослабнут или получат повреждения.

Отзывы о товаре Адаптер для студийного оборудования Manfrotto 244ADPT14AS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Противоскользящий адаптер оснащен круглой пластиной из нержавеющей стали с резьбой ? дюйма. Пластина с мягкой резиновой фактурной поверхностью, идеально подходящей для безопасного крепления целого ряда аксессуаров, включая внешние мониторы, осветители, микрофоны и многое другое с меньшей вероятностью того, что они ослабнут или получат повреждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер для студийного оборудования Manfrotto 244ADPT14AS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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