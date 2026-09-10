Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый
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Характеристики
Тип товара
Оптические приводы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 357949
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оптические приводы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х7
Вес, г.
400
Описание товара Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый
ASUS SBW-06D5H-U – это внешний записывающий привод Blu-ray с высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen1. Его можно легко подключить к любому современному компьютеру с разъемами USB Type-A или Type-C, причем его ультратонкий глянцево-черный корпус со светодиодным индикатором в виде кольца будет особенно красиво смотреться рядом с изящными ультрабуками. Устройство поддерживает долговечные носители формата M-Disc.
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Теги товара: внешние
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ASUS SBW-06D5H-U – это внешний записывающий привод Blu-ray с высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen1. Его можно легко подключить к любому современному компьютеру с разъемами USB Type-A или Type-C, причем его ультратонкий глянцево-черный корпус со светодиодным индикатором в виде кольца будет особенно красиво смотреться рядом с изящными ультрабуками. Устройство поддерживает долговечные носители формата M-Disc.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, usb, dvd-rw
Теги товара: внешние
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, usb, dvd-rw
Теги товара: внешние
Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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