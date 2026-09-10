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Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый

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Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый - фото 1
Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый - фото 2
Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый - фото 3
Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый - фото 4
Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый - фото 5
Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый - фото 6
Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические приводы
  • Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый - фото 1
  • Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый - фото 2
  • Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый - фото 3
  • Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый - фото 4
  • Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый - фото 5
  • Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый - фото 6
  • Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357949
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Оптические приводы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х7
Вес, г.
400

Описание товара Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый

ASUS SBW-06D5H-U – это внешний записывающий привод Blu-ray с высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen1. Его можно легко подключить к любому современному компьютеру с разъемами USB Type-A или Type-C, причем его ультратонкий глянцево-черный корпус со светодиодным индикатором в виде кольца будет особенно красиво смотреться рядом с изящными ультрабуками. Устройство поддерживает долговечные носители формата M-Disc.



Теги товара: внешние

Отзывы о товаре Привод Blu-Ray-RW Asus SBW-06D5H-U черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Оптические приводы
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS SBW-06D5H-U – это внешний записывающий привод Blu-ray с высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen1. Его можно легко подключить к любому современному компьютеру с разъемами USB Type-A или Type-C, причем его ультратонкий глянцево-черный корпус со светодиодным индикатором в виде кольца будет особенно красиво смотреться рядом с изящными ультрабуками. Устройство поддерживает долговечные носители формата M-Disc.


Теги товара: внешние
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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