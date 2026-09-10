Привод DVD-RW LG GP57EB40 черный

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 357951
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Внешний оптический привод LG GP57EB40 DVD-RW - это высококачественное устройство, которое обеспечивает быструю и надежную запись и чтение данных. Максимальная скорость записи и чтения данных варьируется в зависимости от типа диска, но в целом привод обеспечивает быстрое и качественное выполнение операций. LG GP57EB40 оснащен интерфейсом USB 2.0, что позволяет легко подключить его к ноутбуку или компьютеру. Компактные размеры (ширина 144 мм, высота 14 мм, глубина 138 мм) и небольшой вес (200 г) делают его удобным для переноски и использования в любом месте. Привод имеет полуавтоматический лоток для загрузки дисков, что обеспечивает удобство использования и надежность. Время доступа в режиме чтения составляет 140 мс для CD и 160 мс для DVD, что гарантирует быстрое выполнение операций. LG GP57EB40 выполнен в стильном черном цвете, что делает его незаметным на рабочем столе и добавляет эстетики в общий вид компьютера. В целом, внешний оптический привод LG GP57EB40 DVD-RW - это надежное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником для тех, кто часто работает с данными на различных носителях.
Внешний оптический привод LG GP57EB40 DVD-RW - это высококачественное устройство, которое обеспечивает быструю и надежную запись и чтение данных. Максимальная скорость записи и чтения данных варьируется в зависимости от типа диска, но в целом привод обеспечивает быстрое и качественное выполнение операций. LG GP57EB40 оснащен интерфейсом USB 2.0, что позволяет легко подключить его к ноутбуку или компьютеру. Компактные размеры (ширина 144 мм, высота 14 мм, глубина 138 мм) и небольшой вес (200 г) делают его удобным для переноски и использования в любом месте. Привод имеет полуавтоматический лоток для загрузки дисков, что обеспечивает удобство использования и надежность. Время доступа в режиме чтения составляет 140 мс для CD и 160 мс для DVD, что гарантирует быстрое выполнение операций. LG GP57EB40 выполнен в стильном черном цвете, что делает его незаметным на рабочем столе и добавляет эстетики в общий вид компьютера. В целом, внешний оптический привод LG GP57EB40 DVD-RW - это надежное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником для тех, кто часто работает с данными на различных носителях.
Привод DVD-RW LG GP57EB40 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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