Привод DVD-RW LG GP60NB60 черный USB ultra slim
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 108013
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
черный
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD-RW
6x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Размер буфера, Мб
1
Ширина, см
14.4
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х4
Вес, г.
320
Описание товара Привод DVD-RW LG GP60NB60 черный USB ultra slim
внешний оптический привод DVD RW DL, воспроизводит диски: DVD, CD, записывает диски: DVD, CD, интерфейс USB 2.0, цвет корпуса: черный
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Теги товара: usb
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Бренд
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
черный
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Развернуть
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD-RW
6x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Размер буфера, Мб
1
Ширина, см
14.4
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
внешний оптический привод DVD RW DL, воспроизводит диски: DVD, CD, записывает диски: DVD, CD, интерфейс USB 2.0, цвет корпуса: черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, внешние, dvd-rw
Теги товара: usb
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, внешние, dvd-rw
Теги товара: usb
Достоинства:
Комментарий:
нормальный дисковод с компом совместился сам в два счета, с телевизором смарт LG не захотел. все функции еще не опробовал, но читает старые диски без ошибок. ДОВОЛЕН
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Упакован хорошо. Комп увидел сразу! Спасибо!
Привод DVD-RW LG GP60NB60 черный USB ultra slim - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Привод DVD-RW LG GP60NB60 черный USB ultra slim
Достоинства:
Комментарий:
нормальный дисковод с компом совместился сам в два счета, с телевизором смарт LG не захотел. все функции еще не опробовал, но читает старые диски без ошибок. ДОВОЛЕН
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Упакован хорошо. Комп увидел сразу! Спасибо!