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Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный

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Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный - фото 1
Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный - фото 2
Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный - фото 3
Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный - фото 4
Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические приводы
Тип привода
DVD-RW
Тип размещения
внутренний slim
Интерфейс
SATA
Цвет корпуса
черный
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный - фото 1
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный - фото 2
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный - фото 3
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный - фото 4
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 357948
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный
2 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Оптические приводы
Тип привода
DVD-RW
Тип размещения
внутренний slim
Интерфейс
SATA
Цвет корпуса
черный
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
12.8
Высота, см
0.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х1
Вес, г.
150

Описание товара Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный

ASUS SDRW-08U1MT – это внутренний DVD-привод, выполненный в тонком корпусе (толщиной всего 9,5 мм) и способный записывать DVD-диски на скорости до 8x.



Теги товара: dvd-rw

Отзывы о товаре Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный

Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Хороший привод. Тонкий. 9.5 мм толщины. В этой категории очень ограничен выбор. Но есть одна \"капля дёгтя\" - этот привод только для ноутбуков! Для установки в домашний кинотеатр, slim корпус и т.д. потребуется специальный кабель переходник 22 на 13 pin. А такой переходник - большая редкость!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Оптические приводы
Тип привода
DVD-RW
Тип размещения
внутренний slim
Интерфейс
SATA
Цвет корпуса
черный
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Развернуть
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
12.8
Высота, см
0.9
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS SDRW-08U1MT – это внутренний DVD-привод, выполненный в тонком корпусе (толщиной всего 9,5 мм) и способный записывать DVD-диски на скорости до 8x.


Теги товара: dvd-rw
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Хороший привод. Тонкий. 9.5 мм толщины. В этой категории очень ограничен выбор. Но есть одна \"капля дёгтя\" - этот привод только для ноутбуков! Для установки в домашний кинотеатр, slim корпус и т.д. потребуется специальный кабель переходник 22 на 13 pin. А такой переходник - большая редкость!


Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный - стоимость товара 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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