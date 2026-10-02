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Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black

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Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black - фото 1
Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black - фото 2
Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black - фото 3
Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black - фото 4
Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические приводы
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
черный
  • Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black - фото 1
  • Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black - фото 2
  • Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black - фото 3
  • Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black - фото 4
  • Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 363142
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black
1 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Оптические приводы
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
черный
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24 х
Скорость записи CD-RW
24 х
Скорость записи DVD+R
8 х
Скорость записи DVD-R
8 х
Скорость записи DVD+RW
8 х
Скорость записи DVD+R DL
6 х
Скорость записи DVD-R DL
6 х
Скорость записи DVD-RAM
5 х
Размер буфера, Мб
1
Ширина, см
14
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х34х21
Вес, г.
600

Описание товара Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black

Gembird DVD-USB-02 - это внешний оптический привод с интерфейсом USB. Привод обладает высоким качеством записи и чтения данных, выделяется надежностью и повышенной скоростью. Модель производит маленький уровень шума во время работы, распознавая различные форматы и автоматически подстраивая параметры для эффективной работы. Привод поддерживает диски диаметром 80 и 120 мм. Для работы устройства необходимы два свободных USB порта (один для доп. питания). Модель отличается компактными размерами и небольшим весом.  



Теги товара: внешние, usb, dvd-rw

Отзывы о товаре Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Оптические приводы
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
черный
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24 х
Скорость записи CD-RW
24 х
Скорость записи DVD+R
8 х
Скорость записи DVD-R
8 х
Скорость записи DVD+RW
8 х
Развернуть
Скорость записи DVD+R DL
6 х
Скорость записи DVD-R DL
6 х
Скорость записи DVD-RAM
5 х
Размер буфера, Мб
1
Ширина, см
14
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Описание
Gembird DVD-USB-02 - это внешний оптический привод с интерфейсом USB. Привод обладает высоким качеством записи и чтения данных, выделяется надежностью и повышенной скоростью. Модель производит маленький уровень шума во время работы, распознавая различные форматы и автоматически подстраивая параметры для эффективной работы. Привод поддерживает диски диаметром 80 и 120 мм. Для работы устройства необходимы два свободных USB порта (один для доп. питания). Модель отличается компактными размерами и небольшим весом.  


Теги товара: внешние, usb, dvd-rw
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Привод DVD-RW Gembird DVD-USB-02 Black - по цене 1380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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