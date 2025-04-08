Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 108000
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Описание товара Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый
Привод внеш. DVD-RW Asus, высота которого составляет немногим больше 2 сантиметров, отличается своим дизайном. Подключение к ПК осуществляется с помощью USB-интерфейса. В комплект входит CyberLink. Корпус привода выполнен в светлых белых тонах, что уже бросается в глаза. Скорость чтения CD-дисков максимально составляет 24х, а DVD – 8х. На CD-дисках при режиме чтения доступно 140 мс, а на DVD – 160 мс. Скорость записи CD – от 24х до 16х, а DVD – от 8х до 5х. Записать файлы на Blu-ray нельзя. Буфер имеет объем 1 Мб. Привод поддерживает Windows и Mac OS. Маркировка дисков невозможна. Ширина DVD-RW Asus составляет 141 мм, глубина – 156 мм, а высота – 21 мм. Вес привода – около 412 г.
Отзывы о товаре Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый
Источник: Яндекс Маркет
Алла Г.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный привод, прочитал все файлы на старых дисках, работает тихо. Бренд стоит своих денег. Насколько долго проработает - будет видно в дальнейшем. В комплекте есть установочный диск с программами для записи. Ставлю 5 звёзд.
Привод внеш. DVD-RW Asus, высота которого составляет немногим больше 2 сантиметров, отличается своим дизайном. Подключение к ПК осуществляется с помощью USB-интерфейса. В комплект входит CyberLink. Корпус привода выполнен в светлых белых тонах, что уже бросается в глаза. Скорость чтения CD-дисков максимально составляет 24х, а DVD – 8х. На CD-дисках при режиме чтения доступно 140 мс, а на DVD – 160 мс. Скорость записи CD – от 24х до 16х, а DVD – от 8х до 5х. Записать файлы на Blu-ray нельзя. Буфер имеет объем 1 Мб. Привод поддерживает Windows и Mac OS. Маркировка дисков невозможна. Ширина DVD-RW Asus составляет 141 мм, глубина – 156 мм, а высота – 21 мм. Вес привода – около 412 г.
Комментарий:
Хороший качественный привод, прочитал все файлы на старых дисках, работает тихо. Бренд стоит своих денег. Насколько долго проработает - будет видно в дальнейшем. В комплекте есть установочный диск с программами для записи. Ставлю 5 звёзд.
Комментарий:
Работает, брала по рекомендации мастера из мастерской по ремонту, спасибо за быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Хороший привод для для мака. Читает без ошибок
Источник: Яндекс Маркет
Павел Г.
Достоинства:
Комментарий:
Корпус жидковат, но в целом норм.
Источник: Яндекс Маркет
Дунаев Александр
Достоинства:
Комментарий:
Тонкий, красивый, работает шустро.
Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный привод, прочитал все файлы на старых дисках, работает тихо. Бренд стоит своих денег. Насколько долго проработает - будет видно в дальнейшем. В комплекте есть установочный диск с программами для записи. Ставлю 5 звёзд.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь. Тихо работает. Красивый дизайн. Читает все форматы .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный привод! Быстрый, тихий, красивый.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, брала по рекомендации мастера из мастерской по ремонту, спасибо за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
Хороший привод для для мака. Читает без ошибок
Достоинства:
Комментарий:
Корпус жидковат, но в целом норм.
Достоинства:
Комментарий:
Тонкий, красивый, работает шустро.