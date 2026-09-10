Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB
Цвет корпуса
серебро
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 357953
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Описание товара Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый
Привод внеш. DVD-RW Hitachi-LG [GP57ES40] представлен в компактном серебристом дизайне. Такое выносное устройство станет полезным дополнением для вашего ноутбука или ПК, если привод сломался или не был предусмотрен комплектацией. Для работы используется привычный стандарт USB 2.0.Оборудование DVD-RW Hitachi-LG [GP57ES40] с буфером 0.75 Мб успешно воспроизводит CD- и DVD-диски. Чтение данных осуществляется со скоростью, достигающей 8x и 24x при работе с DVD- и CD-носителями. Также вы можете записывать важные данные на различные типы дисков. При этом скорость записи будет достигать 5x при работе с дисками DVD-RAM, и даже 24x при использовании носителей CD-R
Привод внеш. DVD-RW Hitachi-LG [GP57ES40] представлен в компактном серебристом дизайне. Такое выносное устройство станет полезным дополнением для вашего ноутбука или ПК, если привод сломался или не был предусмотрен комплектацией. Для работы используется привычный стандарт USB 2.0.Оборудование DVD-RW Hitachi-LG [GP57ES40] с буфером 0.75 Мб успешно воспроизводит CD- и DVD-диски. Чтение данных осуществляется со скоростью, достигающей 8x и 24x при работе с DVD- и CD-носителями. Также вы можете записывать важные данные на различные типы дисков. При этом скорость записи будет достигать 5x при работе с дисками DVD-RAM, и даже 24x при использовании носителей CD-R
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