Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619552
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Привод оптический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х5
Вес, г.
400
Описание товара Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS)
Привод ZenDrive U8M обладает корпусом толщиной всего 13.9 мм, что делает его идеальным аксессуаром для тонких и легких ноутбуков. Его украшает типичная для устройств ASUS отделка в виде концентрических окружностей, выполненная в стиле Zen.
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Привод ZenDrive U8M обладает корпусом толщиной всего 13.9 мм, что делает его идеальным аксессуаром для тонких и легких ноутбуков. Его украшает типичная для устройств ASUS отделка в виде концентрических окружностей, выполненная в стиле Zen.
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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