Привод Blu-Ray ASUS SBW-06D2X-U Black
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Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165091
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Привод оптический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х8
Вес, г.
400
Описание товара Привод Blu-Ray ASUS SBW-06D2X-U Black
ASUS SBW-06D2X-U Black – это портативный пишущий (на скорости до 6x) привод Blu-ray с поддержкой носителей M-DISC для компьютеров с Windows и macOS.
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Теги товара: внешние
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ASUS SBW-06D2X-U Black – это портативный пишущий (на скорости до 6x) привод Blu-ray с поддержкой носителей M-DISC для компьютеров с Windows и macOS.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, usb, dvd-rw
Теги товара: внешние
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, usb, dvd-rw
Теги товара: внешние
Привод Blu-Ray ASUS SBW-06D2X-U Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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