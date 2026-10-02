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Набор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов)

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Набор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов) - фото 1
Набор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов) - фото 2
Набор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов) - фото 3
Набор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для резьбонарезных работ
Количество предметов, шт
65
Инструменты в комплекте
метчикодержатель М6-М20, метчикодержатель Т-образный М2-М6, плашкодержатель Д25 (М3-М12) - 1 М11-М20
Кмоплектация
резьбомер, экстракторы №1,2,3,4,5
  • Набор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов) - фото 1
  • Набор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов) - фото 2
  • Набор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов) - фото 3
  • Набор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 090 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345738
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов)
12 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
метчики для нарезания метрической резьбы 2х0.4, 2.5х0.45, 3х0.5, 3.5х0.6, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 8х1.0, 9х1.25, 10х1.5, 10х1.0, 11х1.5, 12х1.75, 12х1.25, 14х2.0, 14х1.5, 16х2.0, метчики для нарезания трубной резьбы 1/8-28, 1/4-19, плашки для нарезания метрической резьбы 2х0.4, 2.5х0.45, 3х0.5, 3.5х0.6, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 8х1.0, 9х1.25, 10х1.5, 10х1.0, 11х1.5, 12х1.75, 12х1.25, 14х2.0, 14х1.5, 16х2.0, плашки для нарезания трубной резьбы 1/8-28, 1/4-19, сверла по мета
Область применения
для резьбонарезных работ
Количество предметов, шт
65
Инструменты в комплекте
метчикодержатель М6-М20, метчикодержатель Т-образный М2-М6, плашкодержатель Д25 (М3-М12) - 1 М11-М20
Кмоплектация
резьбомер, экстракторы №1,2,3,4,5
Упаковка
кейс
Количество имбусового ключа
?
Количество сверл, шт
5
Количество бит, шт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х27х5
Вес, кг.
4.48

Описание товара Набор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов)

Набор метчиков и плашек Зубр МАСТЕР сталь 9ХС, 65 предметов 28118-H65_z01 представляет собой высококачественный надежный инструмент. Предназначен для нарезания метрической резьбы с нормальным шагом. Подходит для работы в глухих и сквозных отверстиях. Все модели изготовлены из инструментальной стали высокого качества. Благодаря этому инструмент обладает особой твердостью и устойчив к износу.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
метчики для нарезания метрической резьбы 2х0.4, 2.5х0.45, 3х0.5, 3.5х0.6, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 8х1.0, 9х1.25, 10х1.5, 10х1.0, 11х1.5, 12х1.75, 12х1.25, 14х2.0, 14х1.5, 16х2.0, метчики для нарезания трубной резьбы 1/8-28, 1/4-19, плашки для нарезания метрической резьбы 2х0.4, 2.5х0.45, 3х0.5, 3.5х0.6, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 8х1.0, 9х1.25, 10х1.5, 10х1.0, 11х1.5, 12х1.75, 12х1.25, 14х2.0, 14х1.5, 16х2.0, плашки для нарезания трубной резьбы 1/8-28, 1/4-19, сверла по мета
Область применения
для резьбонарезных работ
Количество предметов, шт
65
Инструменты в комплекте
метчикодержатель М6-М20, метчикодержатель Т-образный М2-М6, плашкодержатель Д25 (М3-М12) - 1 М11-М20
Кмоплектация
резьбомер, экстракторы №1,2,3,4,5
Упаковка
кейс
Количество имбусового ключа
?
Количество сверл, шт
5
Количество бит, шт
65
Страна производитель
Китай
Описание
Набор метчиков и плашек Зубр МАСТЕР сталь 9ХС, 65 предметов 28118-H65_z01 представляет собой высококачественный надежный инструмент. Предназначен для нарезания метрической резьбы с нормальным шагом. Подходит для работы в глухих и сквозных отверстиях. Все модели изготовлены из инструментальной стали высокого качества. Благодаря этому инструмент обладает особой твердостью и устойчив к износу.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов) - стоимость товара 12090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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