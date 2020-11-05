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Набор инструментов Вихрь 1/4 , CrV, пластиковый кейс 29 предм

Артикул: 230676
  • Набор инструментов Вихрь 1/4 , CrV, пластиковый кейс 29 предм - фото 1
  • Набор инструментов Вихрь 1/4 , CrV, пластиковый кейс 29 предм - фото 2
  • Набор инструментов Вихрь 1/4 , CrV, пластиковый кейс 29 предм - фото 3
  • Набор инструментов Вихрь 1/4 , CrV, пластиковый кейс 29 предм - фото 4
  • Набор инструментов Вихрь 1/4 , CrV, пластиковый кейс 29 предм - фото 5
Набор инструментов Вихрь 1/4 , CrV, пластиковый кейс 29 предм - фото 1
Набор инструментов Вихрь 1/4 , CrV, пластиковый кейс 29 предм - фото 2
Набор инструментов Вихрь 1/4 , CrV, пластиковый кейс 29 предм - фото 3
Набор инструментов Вихрь 1/4 , CrV, пластиковый кейс 29 предм - фото 4
Набор инструментов Вихрь 1/4 , CrV, пластиковый кейс 29 предм - фото 5
1 720 руб. 
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Артикул: 230676
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНабор инструментов
Количество имбусовых ключейнет
Аксессуары в комплектеудлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Макс. размер торцевых головок, мм13
Тип головокторцевые, со вставками
Посадка головок1/4
Оснастка в комплектеторцевые головки, головки со вставками
Наконечники головок со вставками6-гранный, крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
Наконечники головок6-гранный
Мин. размер торцевых головок, мм4
Количество сверл, штнет
Количество торцевых головок, шт24
Вес набора, кг1,2
Количество предметов, шт29
Количество отверток, штнет
Количество зубил, штнет
Количество гаечных ключей, штнет
Количество бит, штнет
Инструменты в комплектерукоять для бит, вороток для головок, трещотка
Упаковкакейс
В набор входит (подробно): — 24 торцевые головки (торцевые, со вставками). Наконечник головок 6-гранный. Посадка головок 1/4. Размеры головок 4 — 13 мм. (1/4: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, удлинитель 1/4: 50 мм, вороток т-образный 1/4, карданный шарнир 1/4, с битами 1/4: H3, H4, H5, H6, H8 SL4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2).


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Самовывоз невозможен
Набор инструментов Вихрь 1/4 , CrV, пластиковый кейс 29 предм - стоимость товара 1720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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