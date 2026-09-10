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Мойка высокого давления Elitech М 2000РБК купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Elitech М 2000РБК

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Мойка высокого давления Elitech М 2000РБК - фото 2
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Мойка высокого давления Elitech М 2000РБК - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления Elitech М 2000РБК - фото 1
  • Мойка высокого давления Elitech М 2000РБК - фото 2
  • Мойка высокого давления Elitech М 2000РБК - фото 3
  • Мойка высокого давления Elitech М 2000РБК - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
12 800 руб.  16 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341531
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Характеристики

Бренд
ELITECH
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, м
1х0.41х0.37
Вес, кг.
12.3

Описание товара Мойка высокого давления Elitech М 2000РБК

Мойка Elitech М 2000РБК - электрический аппарат производительностью 420 л/ч для отмывания фасадов зданий, тротуаров, террас и.



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Отзывы о товаре Мойка высокого давления Elitech М 2000РБК




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Характеристики
Бренд
ELITECH
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка Elitech М 2000РБК - электрический аппарат производительностью 420 л/ч для отмывания фасадов зданий, тротуаров, террас и.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Elitech М 2000РБК - по цене 12800 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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