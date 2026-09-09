Игра для ПК XCOM: Enemy Unknown [2K_1611] (электронный ключ)
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Описание товара Игра для ПК XCOM: Enemy Unknown [2K_1611] (электронный ключ)
Описание
В XCOM: Enemy Unknown вы встанете во главе секретной правительственной организации, которую называют XCOM. Как командующему XCOM, вам предстоит отразить глобальное нашествие враждебно настроенных инопланетян, для чего потребуется следить за ресурсами, развивать и улучшать технологии и отдавать приказы солдатам в бою.
Оригинальный XCOM был признан по всему миру как одна из лучших игр всех времен. Теперь ее переосмыслением занялись эксперты по стратегиям из Firaxis Games. XCOM: Enemy Unknown продолжит дело предка и предложит вам совершенно новую историю вторжения, невиданных ранее врагов и передовые технологии, которые дадут вам преимущество в бою с пришельцами и помогут защитить родную планету.
Исследуйте инопланетные технологии, управляйте полностью функциональной базой, планируйте военные операции и отдавайте приказы солдатам в бою. Помните: судьба человечества в ваших руках.
Особенности игры:
- Эволюция стратегий: XCOM: Enemy Unknown объединяет пошаговый игровой процесс с динамичными тактическими боями.
- Стратегическая база: нанимайте, вооружайте и развивайте своих солдат и управляйте персоналом. Стройте и расширяйте штабы XCOM по всему миру, чтобы эффективнее засекать и пресекать активность пришельцев.
- Тактический бой: управляйте солдатами в пошаговых наземных боях и запускайте в небо воздушные боевые единицы.
- Угроза всему миру: вам и вашей команде XCOM предстоит вести переговоры с правительствами всего мира и принять участие в более чем 70 уникальных боевых операциях. Война охватит весь земной шар.
© 1994-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, Firaxis Games, XCOM, and XCOM: Enemy Unknown, and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc. Unreal® Engine, Copyright 1998-2012, Epic Games, Inc. Uses Bink Video Technology. Copyright © 1997-2013 by RAD Game Tools, Inc. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2013 Autodesk, Inc. Autodesk, and Scaleform are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. © 2013 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo, PhysX, The way it’s meant to be played, and 3D Vision are trademarks or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries. All rights reserved. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. DTS and the DTS Symbol are registered trademarks of DTS, Inc. and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. All other marks are property of their respective owners. The content of this videogame is fictional and is not intended to represent or depict an actual record of the events, persons, locations, or entities in the game’s setting. The makers and publishers of this videogame do not in any way endorse, condone or encourage engaging in any conduct depicted in this videogame.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista Процессор двухъядерный с тактовой частотой 2 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB DirectX 9 / NVIDIA® GeForce® 8600 GT or ATI Radeon™ HD 2600 XT DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
В XCOM: Enemy Unknown вы встанете во главе секретной правительственной организации, которую называют XCOM. Как командующему XCOM, вам предстоит отразить глобальное нашествие враждебно настроенных инопланетян, для чего потребуется следить за ресурсами, развивать и улучшать технологии и отдавать приказы солдатам в бою.
Оригинальный XCOM был признан по всему миру как одна из лучших игр всех времен. Теперь ее переосмыслением занялись эксперты по стратегиям из Firaxis Games. XCOM: Enemy Unknown продолжит дело предка и предложит вам совершенно новую историю вторжения, невиданных ранее врагов и передовые технологии, которые дадут вам преимущество в бою с пришельцами и помогут защитить родную планету.
Исследуйте инопланетные технологии, управляйте полностью функциональной базой, планируйте военные операции и отдавайте приказы солдатам в бою. Помните: судьба человечества в ваших руках.
Особенности игры:
- Эволюция стратегий: XCOM: Enemy Unknown объединяет пошаговый игровой процесс с динамичными тактическими боями.
- Стратегическая база: нанимайте, вооружайте и развивайте своих солдат и управляйте персоналом. Стройте и расширяйте штабы XCOM по всему миру, чтобы эффективнее засекать и пресекать активность пришельцев.
- Тактический бой: управляйте солдатами в пошаговых наземных боях и запускайте в небо воздушные боевые единицы.
- Угроза всему миру: вам и вашей команде XCOM предстоит вести переговоры с правительствами всего мира и принять участие в более чем 70 уникальных боевых операциях. Война охватит весь земной шар.
© 1994-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, Firaxis Games, XCOM, and XCOM: Enemy Unknown, and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc. Unreal® Engine, Copyright 1998-2012, Epic Games, Inc. Uses Bink Video Technology. Copyright © 1997-2013 by RAD Game Tools, Inc. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2013 Autodesk, Inc. Autodesk, and Scaleform are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. © 2013 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo, PhysX, The way it’s meant to be played, and 3D Vision are trademarks or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries. All rights reserved. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. DTS and the DTS Symbol are registered trademarks of DTS, Inc. and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. All other marks are property of their respective owners. The content of this videogame is fictional and is not intended to represent or depict an actual record of the events, persons, locations, or entities in the game’s setting. The makers and publishers of this videogame do not in any way endorse, condone or encourage engaging in any conduct depicted in this videogame.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista Процессор двухъядерный с тактовой частотой 2 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB DirectX 9 / NVIDIA® GeForce® 8600 GT or ATI Radeon™ HD 2600 XT DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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