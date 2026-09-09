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Игра для ПК XCOM 2: War of the Chosen - Tactical Legacy Pack [2K_5159] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК XCOM 2: War of the Chosen - Tactical Legacy Pack [2K_5159] (электронный ключ)

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Игра для ПК XCOM 2: War of the Chosen - Tactical Legacy Pack [2K_5159] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300786
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК XCOM 2: War of the Chosen - Tactical Legacy Pack [2K_5159] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие оригинальной игры XCOM 2 и дополнения XCOM 2: War of the Chosen.

Дополнение «Тактическое наследие» для XCOM 2: War of the Chosen содержит новые игровые режимы, карты, оружие, броню, настройки для фотокабинки и многое другое, что напомнит вам об истории серии XCOM. 

НОВЫЕ ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ:

Операции «Наследия» — возьмите на себя командование отрядом и проведите несколько последовательных операций:

  • Архивы Центра — Брэдфорд вместе с другими ключевыми участниками проекта XCOM вспоминает исторические операции, которые привели к подъему Сопротивления после событий XCOM: Enemy Unknown и до начала XCOM 2:
  • «Привет из прошлого» — после уничтожения штаба XCOM Брэдфорд отправляется туда, где все начиналось, чтобы организовать силы Сопротивления.
  • «Угроза из моря» — передача нового радиоведущего нашла неожиданную аудиторию. Центру предстоит спасти его от нескончаемой толпы кровожадных слушателей.
  • «„Мститель“ идет на взлет» — помогите Лили Шэнь превратить «Мститель» в новый дом для возрожденного и набирающего силы движения XCOM.
  • «Проект „Лазарь“» — «Адвент» похищает ключевые фигуры Сопротивления; Центру предстоит выручить из беды нескольких выдающихся агентов XCOM.
  • Архивы Сопротивления — уничтожайте врагов в серии тактических заданий с нарастающей сложностью.
  • Режим «Перестрелка» — создавайте собственные тактические операции в редакторе, настраивая множество параметров (карта, экипировка отряда, цели, противники и многое другое).
    •  

Ключевые Особенности:

  • Новые карты: дайте бой врагам на 28 новых картах, включая переделанные ландшафты из XCOM: Enemy Unknown и XCOM: Enemy Within. Они ждут вас в «Архивах Центра».
  • Новые оружие и броня: выдайте своим бойцам обновленные варианты традиционного, лазерного и плазменного оружия, а также кевларовую, панцирную и титановую броню из XCOM: Enemy Unknown. Завершите «Архивы Центра», чтобы получить возможность использовать эти материалы в одиночной кампании.
  • Новые косметические возможности и настройки для фотокабинки: новые типажи и шлемы позволят вам разнообразить вид своих солдат. В фотокабинке вам будут доступны новые фоны, цвета и позы персонажей.
  • Выбор саундтрека: теперь вы можете играть в кампанию XCOM 2: War of the Chosen со стандартным музыкальным сопровождением, под музыку из XCOM: Enemy Unknown или под новый саундтрек, созданный по мотивам первоначальной игры X-COM: UFO Defense.
  • Локальные испытания: более сотни испытаний War of the Chosen доступны вам в любой момент и в любом количестве.
    •  

©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2, and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

 

Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 or better DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 74 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК XCOM 2: War of the Chosen - Tactical Legacy Pack [2K_5159] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется наличие оригинальной игры XCOM 2 и дополнения XCOM 2: War of the Chosen.

    Дополнение «Тактическое наследие» для XCOM 2: War of the Chosen содержит новые игровые режимы, карты, оружие, броню, настройки для фотокабинки и многое другое, что напомнит вам об истории серии XCOM. 

    НОВЫЕ ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ:

    Операции «Наследия» — возьмите на себя командование отрядом и проведите несколько последовательных операций:

    • Архивы Центра — Брэдфорд вместе с другими ключевыми участниками проекта XCOM вспоминает исторические операции, которые привели к подъему Сопротивления после событий XCOM: Enemy Unknown и до начала XCOM 2:
    • «Привет из прошлого» — после уничтожения штаба XCOM Брэдфорд отправляется туда, где все начиналось, чтобы организовать силы Сопротивления.
    • «Угроза из моря» — передача нового радиоведущего нашла неожиданную аудиторию. Центру предстоит спасти его от нескончаемой толпы кровожадных слушателей.
    • «„Мститель“ идет на взлет» — помогите Лили Шэнь превратить «Мститель» в новый дом для возрожденного и набирающего силы движения XCOM.
    • «Проект „Лазарь“» — «Адвент» похищает ключевые фигуры Сопротивления; Центру предстоит выручить из беды нескольких выдающихся агентов XCOM.
    • Архивы Сопротивления — уничтожайте врагов в серии тактических заданий с нарастающей сложностью.
    • Режим «Перестрелка» — создавайте собственные тактические операции в редакторе, настраивая множество параметров (карта, экипировка отряда, цели, противники и многое другое).
      •  

    Ключевые Особенности:

    • Новые карты: дайте бой врагам на 28 новых картах, включая переделанные ландшафты из XCOM: Enemy Unknown и XCOM: Enemy Within. Они ждут вас в «Архивах Центра».
    • Новые оружие и броня: выдайте своим бойцам обновленные варианты традиционного, лазерного и плазменного оружия, а также кевларовую, панцирную и титановую броню из XCOM: Enemy Unknown. Завершите «Архивы Центра», чтобы получить возможность использовать эти материалы в одиночной кампании.
    • Новые косметические возможности и настройки для фотокабинки: новые типажи и шлемы позволят вам разнообразить вид своих солдат. В фотокабинке вам будут доступны новые фоны, цвета и позы персонажей.
    • Выбор саундтрека: теперь вы можете играть в кампанию XCOM 2: War of the Chosen со стандартным музыкальным сопровождением, под музыку из XCOM: Enemy Unknown или под новый саундтрек, созданный по мотивам первоначальной игры X-COM: UFO Defense.
    • Локальные испытания: более сотни испытаний War of the Chosen доступны вам в любой момент и в любом количестве.
      •  

    ©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2, and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

     

    Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 or better DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 74 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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