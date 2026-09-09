Игра для ПК XCOM 2: War of the Chosen - Tactical Legacy Pack [2K_5159] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК XCOM 2: War of the Chosen - Tactical Legacy Pack [2K_5159] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие оригинальной игры XCOM 2 и дополнения XCOM 2: War of the Chosen.
Дополнение «Тактическое наследие» для XCOM 2: War of the Chosen содержит новые игровые режимы, карты, оружие, броню, настройки для фотокабинки и многое другое, что напомнит вам об истории серии XCOM.
НОВЫЕ ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ:
Операции «Наследия» — возьмите на себя командование отрядом и проведите несколько последовательных операций:
- Архивы Центра — Брэдфорд вместе с другими ключевыми участниками проекта XCOM вспоминает исторические операции, которые привели к подъему Сопротивления после событий XCOM: Enemy Unknown и до начала XCOM 2:
- «Привет из прошлого» — после уничтожения штаба XCOM Брэдфорд отправляется туда, где все начиналось, чтобы организовать силы Сопротивления.
- «Угроза из моря» — передача нового радиоведущего нашла неожиданную аудиторию. Центру предстоит спасти его от нескончаемой толпы кровожадных слушателей.
- «„Мститель“ идет на взлет» — помогите Лили Шэнь превратить «Мститель» в новый дом для возрожденного и набирающего силы движения XCOM.
- «Проект „Лазарь“» — «Адвент» похищает ключевые фигуры Сопротивления; Центру предстоит выручить из беды нескольких выдающихся агентов XCOM.
- Архивы Сопротивления — уничтожайте врагов в серии тактических заданий с нарастающей сложностью.
- Режим «Перестрелка» — создавайте собственные тактические операции в редакторе, настраивая множество параметров (карта, экипировка отряда, цели, противники и многое другое).
Ключевые Особенности:
- Новые карты: дайте бой врагам на 28 новых картах, включая переделанные ландшафты из XCOM: Enemy Unknown и XCOM: Enemy Within. Они ждут вас в «Архивах Центра».
- Новые оружие и броня: выдайте своим бойцам обновленные варианты традиционного, лазерного и плазменного оружия, а также кевларовую, панцирную и титановую броню из XCOM: Enemy Unknown. Завершите «Архивы Центра», чтобы получить возможность использовать эти материалы в одиночной кампании.
- Новые косметические возможности и настройки для фотокабинки: новые типажи и шлемы позволят вам разнообразить вид своих солдат. В фотокабинке вам будут доступны новые фоны, цвета и позы персонажей.
- Выбор саундтрека: теперь вы можете играть в кампанию XCOM 2: War of the Chosen со стандартным музыкальным сопровождением, под музыку из XCOM: Enemy Unknown или под новый саундтрек, созданный по мотивам первоначальной игры X-COM: UFO Defense.
- Локальные испытания: более сотни испытаний War of the Chosen доступны вам в любой момент и в любом количестве.
©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2, and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 or better DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 74 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие оригинальной игры XCOM 2 и дополнения XCOM 2: War of the Chosen.
Дополнение «Тактическое наследие» для XCOM 2: War of the Chosen содержит новые игровые режимы, карты, оружие, броню, настройки для фотокабинки и многое другое, что напомнит вам об истории серии XCOM.
НОВЫЕ ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ:
Операции «Наследия» — возьмите на себя командование отрядом и проведите несколько последовательных операций:
- Архивы Центра — Брэдфорд вместе с другими ключевыми участниками проекта XCOM вспоминает исторические операции, которые привели к подъему Сопротивления после событий XCOM: Enemy Unknown и до начала XCOM 2:
- «Привет из прошлого» — после уничтожения штаба XCOM Брэдфорд отправляется туда, где все начиналось, чтобы организовать силы Сопротивления.
- «Угроза из моря» — передача нового радиоведущего нашла неожиданную аудиторию. Центру предстоит спасти его от нескончаемой толпы кровожадных слушателей.
- «„Мститель“ идет на взлет» — помогите Лили Шэнь превратить «Мститель» в новый дом для возрожденного и набирающего силы движения XCOM.
- «Проект „Лазарь“» — «Адвент» похищает ключевые фигуры Сопротивления; Центру предстоит выручить из беды нескольких выдающихся агентов XCOM.
- Архивы Сопротивления — уничтожайте врагов в серии тактических заданий с нарастающей сложностью.
- Режим «Перестрелка» — создавайте собственные тактические операции в редакторе, настраивая множество параметров (карта, экипировка отряда, цели, противники и многое другое).
Ключевые Особенности:
- Новые карты: дайте бой врагам на 28 новых картах, включая переделанные ландшафты из XCOM: Enemy Unknown и XCOM: Enemy Within. Они ждут вас в «Архивах Центра».
- Новые оружие и броня: выдайте своим бойцам обновленные варианты традиционного, лазерного и плазменного оружия, а также кевларовую, панцирную и титановую броню из XCOM: Enemy Unknown. Завершите «Архивы Центра», чтобы получить возможность использовать эти материалы в одиночной кампании.
- Новые косметические возможности и настройки для фотокабинки: новые типажи и шлемы позволят вам разнообразить вид своих солдат. В фотокабинке вам будут доступны новые фоны, цвета и позы персонажей.
- Выбор саундтрека: теперь вы можете играть в кампанию XCOM 2: War of the Chosen со стандартным музыкальным сопровождением, под музыку из XCOM: Enemy Unknown или под новый саундтрек, созданный по мотивам первоначальной игры X-COM: UFO Defense.
- Локальные испытания: более сотни испытаний War of the Chosen доступны вам в любой момент и в любом количестве.
©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2, and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 or better DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 74 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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