Игра для ПК XCOM 2 - Shen's Last Gift [2K_1982] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК XCOM 2 - Shen's Last Gift [2K_1982] (электронный ключ)
Описание
Вам предстоит отправиться в исследовательский комплекс «Заброшенные башни» и раскрыть его тайны. Старший инженер Лили Шэнь будет сопровождать ваш отряд в поисках секретного проекта, над которым работал ее отец перед смертью. Вас ждет новый уникальный класс солдат с мощными способностями, тактическими приемами и возможностями персонализации.
Это дополнение является частью «Набора усилений» XCOM 2 и издания XCOM 2 Digital Deluxe Edition. Если вы уже приобрели сам набор или XCOM 2 Digital Deluxe Edition, не покупайте дополнение отдельно, так как вам придется снова заплатить за него.
Требуется базовая версия игры XCOM 2.
Для активации и установки требуется действующая учетная запись Steam. Дополнение «Последний подарок Шэнь» уже доступно.
Требования к системеОперационная система 7 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 45 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Вам предстоит отправиться в исследовательский комплекс «Заброшенные башни» и раскрыть его тайны. Старший инженер Лили Шэнь будет сопровождать ваш отряд в поисках секретного проекта, над которым работал ее отец перед смертью. Вас ждет новый уникальный класс солдат с мощными способностями, тактическими приемами и возможностями персонализации.
Это дополнение является частью «Набора усилений» XCOM 2 и издания XCOM 2 Digital Deluxe Edition. Если вы уже приобрели сам набор или XCOM 2 Digital Deluxe Edition, не покупайте дополнение отдельно, так как вам придется снова заплатить за него.
Требуется базовая версия игры XCOM 2.
Для активации и установки требуется действующая учетная запись Steam. Дополнение «Последний подарок Шэнь» уже доступно.
Требования к системеОперационная система 7 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 45 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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