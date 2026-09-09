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Игра для ПК XCOM 2 - Shen's Last Gift [2K_1982] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК XCOM 2 - Shen's Last Gift [2K_1982] (электронный ключ)

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Игра для ПК XCOM 2 - Shen&#039;s Last Gift [2K_1982] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300784
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК XCOM 2 - Shen's Last Gift [2K_1982] (электронный ключ)

Описание

Вам предстоит отправиться в исследовательский комплекс «Заброшенные башни» и раскрыть его тайны. Старший инженер Лили Шэнь будет сопровождать ваш отряд в поисках секретного проекта, над которым работал ее отец перед смертью. Вас ждет новый уникальный класс солдат с мощными способностями, тактическими приемами и возможностями персонализации.

Это дополнение является частью «Набора усилений» XCOM 2 и издания XCOM 2 Digital Deluxe Edition. Если вы уже приобрели сам набор или XCOM 2 Digital Deluxe Edition, не покупайте дополнение отдельно, так как вам придется снова заплатить за него.

Требуется базовая версия игры XCOM 2.

Для активации и установки требуется действующая учетная запись Steam. Дополнение «Последний подарок Шэнь» уже доступно.

Требования к системе

Операционная система 7 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 45 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК XCOM 2 - Shen's Last Gift [2K_1982] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Вам предстоит отправиться в исследовательский комплекс «Заброшенные башни» и раскрыть его тайны. Старший инженер Лили Шэнь будет сопровождать ваш отряд в поисках секретного проекта, над которым работал ее отец перед смертью. Вас ждет новый уникальный класс солдат с мощными способностями, тактическими приемами и возможностями персонализации.

    Это дополнение является частью «Набора усилений» XCOM 2 и издания XCOM 2 Digital Deluxe Edition. Если вы уже приобрели сам набор или XCOM 2 Digital Deluxe Edition, не покупайте дополнение отдельно, так как вам придется снова заплатить за него.

    Требуется базовая версия игры XCOM 2.

    Для активации и установки требуется действующая учетная запись Steam. Дополнение «Последний подарок Шэнь» уже доступно.

    Требования к системе

    Операционная система 7 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 45 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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