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Игра для ПК The Crew Calling All Units [UB_1962] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК The Crew Calling All Units [UB_1962] (электронный ключ)

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Игра для ПК The Crew Calling All Units [UB_1962] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300669
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК The Crew Calling All Units [UB_1962] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для игры требуется оригинальная игра The Crew.

Раньше этими районами владели гонщики, но теперь все изменилось. Пора сравнять счет. Встречайте новейшее дополнение революционного MMO-автосимулятора The Crew® — THE CREW® CALLING ALL UNITS!

ВЫ ГОТОВЫ ПОСЛУЖИТЬ ПРАВОСУДИЮ? В городе появилась новая банда, и поэтому агент ФБР Зои Винтерс наняла вас разобраться с преступниками. Встаньте на сторону полиции и положите конец господству гонщиков. Вас ждут безумные и опаснейшие погони по всей территории США.

КТО УГОДНО МОЖЕТ БРОСИТЬ ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ Ваше хобби — доводить полицейских до белого каления? Находите ящики с ценностями, которые разбросаны по всей территории США, и доставляйте их в пункт назначения так, чтобы вас не задержали. Ваша часть трофеев будет ждать вас на финише.

 

ДОПОЛНЕНИЕ THE CREW® CALLING ALL UNITS ВКЛЮЧАЕТ

  • Новый игровой режим «Гонщики против полицейских»
  • Улучшенный ИИ полиции
  • 12 новых заданий
  • 10 дополнительных уровней (максимум до 60)
  • И, разумеется, целый набор новых транспортных средств

 

The Crew® Calling All units — дополнение революционного автосимулятора The Crew®.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVidia GeForce GTX460 или AMD Radeon HD5850 (1024 MB VRAM) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК The Crew Calling All Units [UB_1962] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для игры требуется оригинальная игра The Crew.

    Раньше этими районами владели гонщики, но теперь все изменилось. Пора сравнять счет. Встречайте новейшее дополнение революционного MMO-автосимулятора The Crew® — THE CREW® CALLING ALL UNITS!

    ВЫ ГОТОВЫ ПОСЛУЖИТЬ ПРАВОСУДИЮ? В городе появилась новая банда, и поэтому агент ФБР Зои Винтерс наняла вас разобраться с преступниками. Встаньте на сторону полиции и положите конец господству гонщиков. Вас ждут безумные и опаснейшие погони по всей территории США.

    КТО УГОДНО МОЖЕТ БРОСИТЬ ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ Ваше хобби — доводить полицейских до белого каления? Находите ящики с ценностями, которые разбросаны по всей территории США, и доставляйте их в пункт назначения так, чтобы вас не задержали. Ваша часть трофеев будет ждать вас на финише.

     

    ДОПОЛНЕНИЕ THE CREW® CALLING ALL UNITS ВКЛЮЧАЕТ

    • Новый игровой режим «Гонщики против полицейских»
    • Улучшенный ИИ полиции
    • 12 новых заданий
    • 10 дополнительных уровней (максимум до 60)
    • И, разумеется, целый набор новых транспортных средств

     

    The Crew® Calling All units — дополнение революционного автосимулятора The Crew®.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVidia GeForce GTX460 или AMD Radeon HD5850 (1024 MB VRAM) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


    Игра для ПК The Crew Calling All Units [UB_1962] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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