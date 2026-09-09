Игра для ПК The Crew Calling All Units [UB_1962] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК The Crew Calling All Units [UB_1962] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для игры требуется оригинальная игра The Crew.
Раньше этими районами владели гонщики, но теперь все изменилось. Пора сравнять счет. Встречайте новейшее дополнение революционного MMO-автосимулятора The Crew® — THE CREW® CALLING ALL UNITS!
ВЫ ГОТОВЫ ПОСЛУЖИТЬ ПРАВОСУДИЮ? В городе появилась новая банда, и поэтому агент ФБР Зои Винтерс наняла вас разобраться с преступниками. Встаньте на сторону полиции и положите конец господству гонщиков. Вас ждут безумные и опаснейшие погони по всей территории США.
КТО УГОДНО МОЖЕТ БРОСИТЬ ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ Ваше хобби — доводить полицейских до белого каления? Находите ящики с ценностями, которые разбросаны по всей территории США, и доставляйте их в пункт назначения так, чтобы вас не задержали. Ваша часть трофеев будет ждать вас на финише.
ДОПОЛНЕНИЕ THE CREW® CALLING ALL UNITS ВКЛЮЧАЕТ
- Новый игровой режим «Гонщики против полицейских»
- Улучшенный ИИ полиции
- 12 новых заданий
- 10 дополнительных уровней (максимум до 60)
- И, разумеется, целый набор новых транспортных средств
The Crew® Calling All units — дополнение революционного автосимулятора The Crew®.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVidia GeForce GTX460 или AMD Radeon HD5850 (1024 MB VRAM) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для игры требуется оригинальная игра The Crew.
Раньше этими районами владели гонщики, но теперь все изменилось. Пора сравнять счет. Встречайте новейшее дополнение революционного MMO-автосимулятора The Crew® — THE CREW® CALLING ALL UNITS!
ВЫ ГОТОВЫ ПОСЛУЖИТЬ ПРАВОСУДИЮ? В городе появилась новая банда, и поэтому агент ФБР Зои Винтерс наняла вас разобраться с преступниками. Встаньте на сторону полиции и положите конец господству гонщиков. Вас ждут безумные и опаснейшие погони по всей территории США.
КТО УГОДНО МОЖЕТ БРОСИТЬ ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ Ваше хобби — доводить полицейских до белого каления? Находите ящики с ценностями, которые разбросаны по всей территории США, и доставляйте их в пункт назначения так, чтобы вас не задержали. Ваша часть трофеев будет ждать вас на финише.
ДОПОЛНЕНИЕ THE CREW® CALLING ALL UNITS ВКЛЮЧАЕТ
- Новый игровой режим «Гонщики против полицейских»
- Улучшенный ИИ полиции
- 12 новых заданий
- 10 дополнительных уровней (максимум до 60)
- И, разумеется, целый набор новых транспортных средств
The Crew® Calling All units — дополнение революционного автосимулятора The Crew®.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVidia GeForce GTX460 или AMD Radeon HD5850 (1024 MB VRAM) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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