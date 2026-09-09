Описание товара Игра для ПК The Crew Calling All Units [UB_1962] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для игры требуется оригинальная игра The Crew.

Раньше этими районами владели гонщики, но теперь все изменилось. Пора сравнять счет. Встречайте новейшее дополнение революционного MMO-автосимулятора The Crew® — THE CREW® CALLING ALL UNITS!

ВЫ ГОТОВЫ ПОСЛУЖИТЬ ПРАВОСУДИЮ? В городе появилась новая банда, и поэтому агент ФБР Зои Винтерс наняла вас разобраться с преступниками. Встаньте на сторону полиции и положите конец господству гонщиков. Вас ждут безумные и опаснейшие погони по всей территории США.

КТО УГОДНО МОЖЕТ БРОСИТЬ ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ Ваше хобби — доводить полицейских до белого каления? Находите ящики с ценностями, которые разбросаны по всей территории США, и доставляйте их в пункт назначения так, чтобы вас не задержали. Ваша часть трофеев будет ждать вас на финише.

ДОПОЛНЕНИЕ THE CREW® CALLING ALL UNITS ВКЛЮЧАЕТ

Новый игровой режим «Гонщики против полицейских»

Улучшенный ИИ полиции

12 новых заданий

10 дополнительных уровней (максимум до 60)

И, разумеется, целый набор новых транспортных средств

The Crew® Calling All units — дополнение революционного автосимулятора The Crew®.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVidia GeForce GTX460 или AMD Radeon HD5850 (1024 MB VRAM) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.