Игра для ПК Far Cry New Dawn Ultimate Bunlde [UB_5345] (электронный ключ)

Описание

Описание

Пришло время встать на защиту округа Хоуп! В издание входят Far Cry 5 Gold Edition и Far Cry New Dawn Deluxe Edition!

Far Cry 5 Gold Edition

Издание Gold Edition включает в себя игру, набор Digital Deluxe и Season Pass.

Добро пожаловать в округ Хоуп штата Монтана - земли свободных и смелых, захваченные фанатиками секты ""Врата Эдема"". Дайте отпор Иосифу Сиду и его сподвижникам. Разожгите огонь сопротивления и освободите жителей округа.

Far Cry New Dawn Deluxe Edition

Приобретите издание Deluxe Edition и получите набор Digital Deluxe.

Совершите путешествие в постапокалиптический округ Хоуп штата Монтана через 17 лет после глобальной ядерной катастрофы.

Вместе с немногими выжившими ведите борьбу с новой опасной угрозой - рейдерами и их безжалостными лидерами - Близнецами, которые стремятся захватить последние оставшиеся в этом мире ресурсы.

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz or AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) or AMD Radeon R9 270X (2GB) or better DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 30 ГБ

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.