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Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250

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Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250 - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250 - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250 - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250 - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
250 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
7
Качество воды
чистая
  • Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250 - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250 - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
6 120 руб.  10 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266944
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
250 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
26
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х26х21
Вес, кг.
5.1

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250

Погружной дренажный насос для чистой воды Зубр Профессионал Т7 АкваСенсор НПЧ-Т7-250 перекачивает воду из колодцев, выкачивает воду из бассейнов и резервуаров. Практически досуха собирает оставшуюся жидкость. Имеет режимы работы: ручной и автоматический. Откачивание жидкости до остаточного уровня 1 мм; Возможность работы в ручном (постоянное включение) и в автоматическом режиме; Встроенные датчики уровня воды АкваСенсор - автоматическое включение и выключение насоса; Двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную и надежную работу; Ударопрочный корпус насоса; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Универсальный соединительный штуцер; Встроенный обратный клапан предотвращает разлив жидкости после выключения насоса и сокращает время всасывания при повторном запуске; Кабель длиной 10 м может использоваться даже на большой глубине; Регулировка уровня включения и выключения погружного дренажного насоса для чистой воды Зубр Профессионал Т7 АкваСенсор НПЧ-Т7-250. Насос; Выходной штуцер; Руководство по эксплуатации; Коробка.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
250 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Развернуть
Ширина, см
26
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной дренажный насос для чистой воды Зубр Профессионал Т7 АкваСенсор НПЧ-Т7-250 перекачивает воду из колодцев, выкачивает воду из бассейнов и резервуаров. Практически досуха собирает оставшуюся жидкость. Имеет режимы работы: ручной и автоматический. Откачивание жидкости до остаточного уровня 1 мм; Возможность работы в ручном (постоянное включение) и в автоматическом режиме; Встроенные датчики уровня воды АкваСенсор - автоматическое включение и выключение насоса; Двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную и надежную работу; Ударопрочный корпус насоса; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Универсальный соединительный штуцер; Встроенный обратный клапан предотвращает разлив жидкости после выключения насоса и сокращает время всасывания при повторном запуске; Кабель длиной 10 м может использоваться даже на большой глубине; Регулировка уровня включения и выключения погружного дренажного насоса для чистой воды Зубр Профессионал Т7 АкваСенсор НПЧ-Т7-250. Насос; Выходной штуцер; Руководство по эксплуатации; Коробка.
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