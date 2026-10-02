Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750
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Характеристики
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750
Погружной дренажный насос для чистой воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ НПЧ-Т3-750 предназначен для перекачивания воды на садовых участках. Оснащен двигателем с медной обмоткой, что увеличивает ресурс работы . Корпус выполнен из высокопрочного пластика, крыльчатка - из износостойкого материала. Поплавок реагирует на изменение уровня воды, обеспечивает автоматический режим работы и надежность. Защищает от "сухого хода". Поддержание заданного уровня воды; Устойчив на любой поверхности; Автоматическая работа; Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика; Износостойкая крыльчатка гарантирует тихую и бесперебойную работу; Выдвижная ручка для удобства переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Высококачественные уплотнения производства Тайвань для длительного срока службы. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации; Коробка.
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