Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
900 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%7 130 руб. 7 488 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347775
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
900 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
19
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х19
Вес, кг.
6.5
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900
Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - аппарат для очистки колодцев и осушения затопленных помещений. Используется для непродолжительной работы. Для подключения необходим источник электропитания. Поплавковый выключатель способен решить проблему "сухого хода" и защитит насос от поломки.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
900 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
19
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - аппарат для очистки колодцев и осушения затопленных помещений. Используется для непродолжительной работы. Для подключения необходим источник электропитания. Поплавковый выключатель способен решить проблему "сухого хода" и защитит насос от поломки.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Достоинства:
Комментарий:
Отлично
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900
Достоинства:
Комментарий:
Отлично