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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900

1 Отзывы
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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 5
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 6
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 7
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 8
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 9
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 10
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 11
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 12
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 13
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
900 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 5
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 6
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 7
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 8
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 9
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 10
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 11
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 12
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 13
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
7 130 руб.  7 488 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347775
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
900 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
19
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х19
Вес, кг.
6.5

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900

Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - аппарат для очистки колодцев и осушения затопленных помещений. Используется для непродолжительной работы. Для подключения необходим источник электропитания. Поплавковый выключатель способен решить проблему "сухого хода" и защитит насос от поломки.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900

Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Илья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
900 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
19
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-900 - аппарат для очистки колодцев и осушения затопленных помещений. Используется для непродолжительной работы. Для подключения необходим источник электропитания. Поплавковый выключатель способен решить проблему "сухого хода" и защитит насос от поломки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Илья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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