Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4", 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м
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Характеристики
Описание товара Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4", 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м
Скважинный насос Denzel DWS-4-150 97254 производительностью 2000 л/ч, диаметром 4? и мощностью 1300 Вт обеспечивает напор до 150 м. Предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев, систем водоснабжения, различных накопителей и пресных водоемов с глубины до 27 м (с наращиванием кабеля — до 80 м). Винтовая насосная часть обеспечивает напор, достаточный не только для полива приусадебных участков, но и для организации бытового водоснабжения.
Преимущества
- Надежность — маслонаполненный двигатель с мембраной компенсации теплового расширения обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.
- Коррозионная стойкость — корпус, шпильки и болты выполнены из нержавеющей стали.
- Электробезопасность — длина съемного сетевого кабеля составляет 30 м (возможно его наращивание), штепсельная вилка оснащена заземляющим контактом.
- Водонепроницаемость — рабочий узел защищен от попадания воды по стандарту IPX8.
- Система защиты от перегрева — при превышении допустимой температуры двигатель отключается для предотвращения поломки.
- Быстрое начало работы — напорная магистраль легко подключается к выходному отверстию, образуя герметичное соединение, насос не нужно заполнять водой, достаточно погрузить его в скважину и включить.
- Несложная установка — в верхней части корпуса имеются проушины для закрепления троса, при помощи которого насос погружается в воду.
- Работа без остановок — насос не останавливается при попадании песка и других частиц размером до 0,5 мм, заборная часть легко очищается при необходимости.
- Простая подготовка к хранению — достаточно промыть насос, слить из него воду и протереть чистой тряпкой.
- Гарантия 3 года — надежность насоса подтверждена производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Скважинный насос Denzel DWS-4-150 97254 производительностью 2000 л/ч, диаметром 4? и мощностью 1300 Вт обеспечивает напор до 150 м. Предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев, систем водоснабжения, различных накопителей и пресных водоемов с глубины до 27 м (с наращиванием кабеля — до 80 м). Винтовая насосная часть обеспечивает напор, достаточный не только для полива приусадебных участков, но и для организации бытового водоснабжения.
Преимущества
- Надежность — маслонаполненный двигатель с мембраной компенсации теплового расширения обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.
- Коррозионная стойкость — корпус, шпильки и болты выполнены из нержавеющей стали.
- Электробезопасность — длина съемного сетевого кабеля составляет 30 м (возможно его наращивание), штепсельная вилка оснащена заземляющим контактом.
- Водонепроницаемость — рабочий узел защищен от попадания воды по стандарту IPX8.
- Система защиты от перегрева — при превышении допустимой температуры двигатель отключается для предотвращения поломки.
- Быстрое начало работы — напорная магистраль легко подключается к выходному отверстию, образуя герметичное соединение, насос не нужно заполнять водой, достаточно погрузить его в скважину и включить.
- Несложная установка — в верхней части корпуса имеются проушины для закрепления троса, при помощи которого насос погружается в воду.
- Работа без остановок — насос не останавливается при попадании песка и других частиц размером до 0,5 мм, заборная часть легко очищается при необходимости.
- Простая подготовка к хранению — достаточно промыть насос, слить из него воду и протереть чистой тряпкой.
- Гарантия 3 года — надежность насоса подтверждена производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, для чистой воды, винтовой, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Отзывы о товаре Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4", 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м