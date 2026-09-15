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Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 800Вт Профессионал НПЦ-Т3-800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 800Вт Профессионал НПЦ-Т3-800

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Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 800Вт Профессионал НПЦ-Т3-800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
800 Вт
Высота подъема
38
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 200 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658407
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 800Вт Профессионал НПЦ-Т3-800
7 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
800 Вт
Высота подъема
38
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
26
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х24
Вес, кг.
7.5

Описание товара Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 800Вт Профессионал НПЦ-Т3-800

Отличительные характеристики ЗУБР Поверхностный насос 800 Вт НПЦ-Т3-800 - это высокая мощность всасывания и способность выдерживать высокое давление, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. Применяется для перекачивания воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа в течение ограниченного периода времени.

Отзывы о товаре Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 800Вт Профессионал НПЦ-Т3-800




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
800 Вт
Высота подъема
38
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
26
Развернуть
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Отличительные характеристики ЗУБР Поверхностный насос 800 Вт НПЦ-Т3-800 - это высокая мощность всасывания и способность выдерживать высокое давление, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. Применяется для перекачивания воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа в течение ограниченного периода времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 800Вт Профессионал НПЦ-Т3-800 - по цене 7200 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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