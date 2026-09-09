Насос дренажный Makita PF0403
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Характеристики
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400
Высота подъема
6.5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%6 720 руб. 8 651 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266921
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400
Высота подъема
6.5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
15
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
15
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х17
Вес, кг.
4.95
Описание товара Насос дренажный Makita PF0403
Насос с асинхронным двигателем способен выкачивать воду из колодцев с глубины до 5 метров. Оснащен поплавковым выключателем для защиты от «сухого хода». Данная модель предназначена только для чистой и слабо загрязненной воды с частицами не более 5 мм. Металлический корпус защищает внутренние элементы агрегата от механических повреждений. Предусмотрена ручка для удобного переноски.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Бренд
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400
Высота подъема
6.5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
15
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
15
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Насос с асинхронным двигателем способен выкачивать воду из колодцев с глубины до 5 метров. Оснащен поплавковым выключателем для защиты от «сухого хода». Данная модель предназначена только для чистой и слабо загрязненной воды с частицами не более 5 мм. Металлический корпус защищает внутренние элементы агрегата от механических повреждений. Предусмотрена ручка для удобного переноски.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, для чистой воды, центробежный, поплавковый, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, для чистой воды, центробежный, поплавковый, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Насос дренажный Makita PF0403 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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