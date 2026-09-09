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Насос дренажный Makita PF0403 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос дренажный Makita PF0403

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Насос дренажный Makita PF0403 - фото 1
Насос дренажный Makita PF0403 - фото 2
Насос дренажный Makita PF0403 - фото 3
Насос дренажный Makita PF0403 - фото 4
Насос дренажный Makita PF0403 - фото 5
Насос дренажный Makita PF0403 - фото 6
Насос дренажный Makita PF0403 - фото 7
Насос дренажный Makita PF0403 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400
Высота подъема
6.5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
15
  • Насос дренажный Makita PF0403 - фото 1
  • Насос дренажный Makita PF0403 - фото 2
  • Насос дренажный Makita PF0403 - фото 3
  • Насос дренажный Makita PF0403 - фото 4
  • Насос дренажный Makita PF0403 - фото 5
  • Насос дренажный Makita PF0403 - фото 6
  • Насос дренажный Makita PF0403 - фото 7
  • Насос дренажный Makita PF0403 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
6 720 руб.  8 651 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266921
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400
Высота подъема
6.5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
15
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
15
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х17
Вес, кг.
4.95

Описание товара Насос дренажный Makita PF0403

Насос с асинхронным двигателем способен выкачивать воду из колодцев с глубины до 5 метров. Оснащен поплавковым выключателем для защиты от «сухого хода». Данная модель предназначена только для чистой и слабо загрязненной воды с частицами не более 5 мм. Металлический корпус защищает внутренние элементы агрегата от механических повреждений. Предусмотрена ручка для удобного переноски.

Отзывы о товаре Насос дренажный Makita PF0403




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400
Высота подъема
6.5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
15
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
15
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Описание
Насос с асинхронным двигателем способен выкачивать воду из колодцев с глубины до 5 метров. Оснащен поплавковым выключателем для защиты от «сухого хода». Данная модель предназначена только для чистой и слабо загрязненной воды с частицами не более 5 мм. Металлический корпус защищает внутренние элементы агрегата от механических повреждений. Предусмотрена ручка для удобного переноски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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