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Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор

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Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 1
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 2
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 3
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 4
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 5
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 6
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 7
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 8
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 9
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 10
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 11
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 12
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 13
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
900
Высота подъема
110
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
32
Диаметр разъема соединения
1 "
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 1
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 2
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 3
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 4
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 5
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 6
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 7
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 8
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 9
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 10
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 11
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 12
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 13
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 320 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603770
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор
7 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
110
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
900
Высота подъема
110
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
32
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
15
Высота, см
66
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х16х11
Вес, кг.
9.8

Описание товара Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор

Эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде

Отзывы о товаре Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
110
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
900
Высота подъема
110
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
32
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Развернуть
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
15
Высота, см
66
Страна производитель
Китай
Описание
Эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - стоимость товара 7320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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