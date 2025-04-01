Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1400 Вт
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603767
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1400 Вт
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
48
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х24х24
Вес, кг.
8.55
Описание товара Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания грязной и чистой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1400 Вт
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Режущая насадка
да
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
48
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания грязной и чистой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Достоинства:
Комментарий:
хватает его не более чем на год, хороша только цена
Достоинства:
Комментарий:
часа три назад отправил такой же . Чаще проверяйте.
Достоинства:
Комментарий:
Раньше такой брал на 300 Вт, два года как работает. Уже второй меняю с китайского на наш Зубр. Ювл МТБ Зубр, отличная технтка. Зубр вообще подтвердил себя на рыке как надежная и недорогая отечественная техника. Желаю вам процветания ребята!
Достоинства:
Комментарий:
Думаю на следующий сезон хватит.
Достоинства:
Комментарий:
при длине шланга 25-30м и перепаде высот 4-5м ~1, 5 куба откачивает
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С
Достоинства:
Комментарий:
хватает его не более чем на год, хороша только цена
Достоинства:
Комментарий:
часа три назад отправил такой же . Чаще проверяйте.
Достоинства:
Комментарий:
Раньше такой брал на 300 Вт, два года как работает. Уже второй меняю с китайского на наш Зубр. Ювл МТБ Зубр, отличная технтка. Зубр вообще подтвердил себя на рыке как надежная и недорогая отечественная техника. Желаю вам процветания ребята!
Достоинства:
Комментарий:
Думаю на следующий сезон хватит.
Достоинства:
Комментарий:
при длине шланга 25-30м и перепаде высот 4-5м ~1, 5 куба откачивает