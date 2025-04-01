Top.Mail.Ru
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С

5 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 1
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 2
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 3
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 4
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 5
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 6
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 7
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 8
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 9
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1400 Вт
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 1
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 2
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 3
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 4
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 5
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 6
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 7
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 8
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 9
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603767
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1400 Вт
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
48
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х24х24
Вес, кг.
8.55

Описание товара Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С

Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания грязной и чистой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С

Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
хватает его не более чем на год, хороша только цена
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Анатолий Д.

Достоинства:


Комментарий:
часа три назад отправил такой же . Чаще проверяйте.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Раньше такой брал на 300 Вт, два года как работает. Уже второй меняю с китайского на наш Зубр. Ювл МТБ Зубр, отличная технтка. Зубр вообще подтвердил себя на рыке как надежная и недорогая отечественная техника. Желаю вам процветания ребята!
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2023
Андрей Э.

Достоинства:


Комментарий:
Думаю на следующий сезон хватит.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2023
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
при длине шланга 25-30м и перепаде высот 4-5м ~1, 5 куба откачивает



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1400 Вт
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Режущая насадка
да
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
48
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания грязной и чистой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
хватает его не более чем на год, хороша только цена
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Анатолий Д.

Достоинства:


Комментарий:
часа три назад отправил такой же . Чаще проверяйте.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Раньше такой брал на 300 Вт, два года как работает. Уже второй меняю с китайского на наш Зубр. Ювл МТБ Зубр, отличная технтка. Зубр вообще подтвердил себя на рыке как надежная и недорогая отечественная техника. Желаю вам процветания ребята!
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2023
Андрей Э.

Достоинства:


Комментарий:
Думаю на следующий сезон хватит.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2023
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
при длине шланга 25-30м и перепаде высот 4-5м ~1, 5 куба откачивает


Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1400-С - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...