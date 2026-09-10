Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300
Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 предназначен для забора воды с глубины и осушения емкостей. Имеет мощный электрический привод, ударопрочный корпус и универсальный соединительный штуцер. Оснащен поплавком, который реагирует на уровень воды в емкости и обеспечивает автоматическое включение/выключение насоса. Производительность модели составляет 420 л/мин. Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Универсальный соединительный штуцер; Кабель длиной 10 м может использоваться даже на большой глубине; Регулировка уровня включения и выключения погружного дренажного насоса для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300. Насос - 1 шт.; Штуцер выходной - 1 шт.; Руководство по эксплуатации; Коробка.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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