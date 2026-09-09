Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Мощность
460 Вт
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%8 480 руб. 11 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266961
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Мощность
460 Вт
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1.5
Ширина, см
22.6
Высота, см
14.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
56х21х14
Вес, кг.
7.5
Описание товара Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35
Скважинный; 55 л/мин; напор 35 м; мощность 460 Вт; макс. размер пропускаемых частиц 1.5 мм.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Мощность
460 Вт
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1.5
Ширина, см
22.6
Развернуть
Высота, см
14.5
Страна производитель
Россия
Скважинный; 55 л/мин; напор 35 м; мощность 460 Вт; макс. размер пропускаемых частиц 1.5 мм.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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