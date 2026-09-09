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Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35

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Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35 - фото 1
Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35 - фото 2
Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35 - фото 3
Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35 - фото 4
Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Мощность
460 Вт
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35 - фото 1
  • Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35 - фото 2
  • Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35 - фото 3
  • Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35 - фото 4
  • Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
8 480 руб.  11 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266961
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Мощность
460 Вт
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1.5
Ширина, см
22.6
Высота, см
14.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
56х21х14
Вес, кг.
7.5

Описание товара Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35

Скважинный; 55 л/мин; напор 35 м; мощность 460 Вт; макс. размер пропускаемых частиц 1.5 мм.

Отзывы о товаре Насос скважинный Джилекс Водомет Проф 55/35




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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Мощность
460 Вт
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1.5
Ширина, см
22.6
Развернуть
Высота, см
14.5
Страна производитель
Россия
Описание
Скважинный; 55 л/мин; напор 35 м; мощность 460 Вт; макс. размер пропускаемых частиц 1.5 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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