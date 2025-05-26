Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
460 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%8 800 руб. 14 106 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347769
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
460 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
21
Высота, см
22
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
57х21х21
Вес, кг.
8
Описание товара Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф
Многоступенчатый электрический насос ДЖИЛЕКС Водомет 55/35 А дф с поплавковым включателем обладает производительностью 3300 л/ч и корпусом диаметром 98 мм. С его помощью чистая вода будет доставляться в нужное вам место. Метод установки - погружной. Форма насоса - вертикальная. Он работает только с чистой водой. Основным его применением является орошение сада и огорода.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
460 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
21
Высота, см
22
Развернуть
Страна производитель
Россия
Многоступенчатый электрический насос ДЖИЛЕКС Водомет 55/35 А дф с поплавковым включателем обладает производительностью 3300 л/ч и корпусом диаметром 98 мм. С его помощью чистая вода будет доставляться в нужное вам место. Метод установки - погружной. Форма насоса - вертикальная. Он работает только с чистой водой. Основным его применением является орошение сада и огорода.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: колодезный, для чистой воды, центробежный, поплавковый, центробежный, поплавковый, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: колодезный, для чистой воды, центробежный, поплавковый, центробежный, поплавковый, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, но время покажет. Напор воды немного уменьшился, по сравнению с насосом Водолей (параметры такие же были), но не критично. Работает тише - это плюс.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос , качает отлично, д и ещё гарантия приличная
Достоинства:
Комментарий:
насос отличный качает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Работает. По весне посмотрим, что он умеет.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл с опозданием.упаковано в коробку, вроде целый и надеемся на долгий срок службы.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, как получил сразу и подключил все работает
Достоинства:
Комментарий:
на вид хорош Еще не ставил жужжит Обратный клапан не 25 а 32 учтите Надо делать переходник
Достоинства:
Комментарий:
очень практичная вещь покупаю второй насос первый прослужил 8 лет
Достоинства:
Комментарий:
Отработал с весны и до заморозков Нареканий не было Напор сильный Из минусов только высокая цена
Достоинства:
Комментарий:
Работает непрерывно год в септике. Доволен
Достоинства:
Комментарий:
из колодца 8 колец заполнение гидробак 100 литров за минту и 40 сек отлично
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка цела, насос тоже, включается, пока не испоььзовал
Достоинства:
Комментарий:
Работает в системе водоснабжения на даче. Справляется со своей задачей.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный насос, работает как насосная станция в паре с автоматом и гидроаккумулятором.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос пришел во время ещё не применял
Достоинства:
Комментарий:
Отработал сизон, пока вопросов нет.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился. Работает уже 3 месяца. Всё хорошо. Качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
надежный насос, всё лето качает воду из колодца
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает несколько месяцев
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, хороший насос
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, работает как зверь, очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший насос. Качает примерно 2 куба за час с глубины 10 м и напор достойный.
Достоинства:
Комментарий:
Насос огонь. Смонтировал 32\' трубу э. Работает тихо и хорошо. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Первоначальный насос для колодца в меру мощный пока без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Даже с тремя источниками имеется напор. Обратный клапан в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакован, работает, колодец 9 метров и до дома 30 метров, 10 литров ведро наполняется за 26 секунд.
Достоинства:
Комментарий:
товар получила еще не установила
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос, хорошая цена, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос, напор воды хороший, безшумный, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
купил данный насос для дачи, у нас в городе он стоит 14200, здесь взял за 9500, разница почти 5000 р, очень рад)
Достоинства:
Комментарий:
Поставил с обратным клапаном, забился, промыл. Если будете использовать после копки колодца, то не ставьте обратный клапан, забивается насос и шланг. Дренажным насосом качали. Обратный клапан ставить только после месяца прокачки колодца, иначе высокая вероятность спалить насос!!!
Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, но время покажет. Напор воды немного уменьшился, по сравнению с насосом Водолей (параметры такие же были), но не критично. Работает тише - это плюс.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос , качает отлично, д и ещё гарантия приличная
Достоинства:
Комментарий:
насос отличный качает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Работает. По весне посмотрим, что он умеет.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл с опозданием.упаковано в коробку, вроде целый и надеемся на долгий срок службы.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, как получил сразу и подключил все работает
Достоинства:
Комментарий:
на вид хорош Еще не ставил жужжит Обратный клапан не 25 а 32 учтите Надо делать переходник
Достоинства:
Комментарий:
очень практичная вещь покупаю второй насос первый прослужил 8 лет
Достоинства:
Комментарий:
Отработал с весны и до заморозков Нареканий не было Напор сильный Из минусов только высокая цена
Достоинства:
Комментарий:
Работает непрерывно год в септике. Доволен
Достоинства:
Комментарий:
из колодца 8 колец заполнение гидробак 100 литров за минту и 40 сек отлично
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка цела, насос тоже, включается, пока не испоььзовал
Достоинства:
Комментарий:
Работает в системе водоснабжения на даче. Справляется со своей задачей.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный насос, работает как насосная станция в паре с автоматом и гидроаккумулятором.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос пришел во время ещё не применял
Достоинства:
Комментарий:
Отработал сизон, пока вопросов нет.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился. Работает уже 3 месяца. Всё хорошо. Качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
надежный насос, всё лето качает воду из колодца
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает несколько месяцев
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, хороший насос
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, работает как зверь, очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший насос. Качает примерно 2 куба за час с глубины 10 м и напор достойный.
Достоинства:
Комментарий:
Насос огонь. Смонтировал 32\' трубу э. Работает тихо и хорошо. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Первоначальный насос для колодца в меру мощный пока без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Даже с тремя источниками имеется напор. Обратный клапан в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакован, работает, колодец 9 метров и до дома 30 метров, 10 литров ведро наполняется за 26 секунд.
Достоинства:
Комментарий:
товар получила еще не установила
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос, хорошая цена, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос, напор воды хороший, безшумный, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
купил данный насос для дачи, у нас в городе он стоит 14200, здесь взял за 9500, разница почти 5000 р, очень рад)
Достоинства:
Комментарий:
Поставил с обратным клапаном, забился, промыл. Если будете использовать после копки колодца, то не ставьте обратный клапан, забивается насос и шланг. Дренажным насосом качали. Обратный клапан ставить только после месяца прокачки колодца, иначе высокая вероятность спалить насос!!!