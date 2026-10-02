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Насос фекальный Зубр НПФ-750 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос фекальный Зубр НПФ-750

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Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 1
Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 2
Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 3
Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 4
Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 5
Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 6
Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 7
Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 8
Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 9
Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
750
Глубина погружения
5
Производительность, л/мин
310
Диаметр разъема соединения
2 "
Качество воды
грязная
  • Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 1
  • Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 2
  • Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 3
  • Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 4
  • Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 5
  • Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 6
  • Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 7
  • Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 8
  • Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 9
  • Насос фекальный Зубр НПФ-750 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
10 670 руб.  13 713 руб. 
Начислим 171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345745
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос фекальный Зубр НПФ-750
10 670 руб. -22%
13 713 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
14
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
750
Глубина погружения
5
Производительность, л/мин
310
Диаметр разъема соединения
2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
25
Ширина, см
26
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х21
Вес, кг.
15.9

Описание товара Насос фекальный Зубр НПФ-750

Для перекачивания воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Допускается использование насоса в загрязненной воде.

Отзывы о товаре Насос фекальный Зубр НПФ-750




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
14
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
750
Глубина погружения
5
Производительность, л/мин
310
Диаметр разъема соединения
2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
25
Ширина, см
26
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Для перекачивания воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Допускается использование насоса в загрязненной воде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос фекальный Зубр НПФ-750 - этот товар вы можете купить по цене 10670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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