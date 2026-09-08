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Насос погружной дренажный Джилекс ДРЕНАЖНИК 200/25 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос погружной дренажный Джилекс ДРЕНАЖНИК 200/25

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Насос погружной дренажный Джилекс ДРЕНАЖНИК 200/25 - фото 1
Насос погружной дренажный Джилекс ДРЕНАЖНИК 200/25 - фото 2
Насос погружной дренажный Джилекс ДРЕНАЖНИК 200/25 - фото 3
Насос погружной дренажный Джилекс ДРЕНАЖНИК 200/25 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
1200
Глубина погружения
8
Производительность, л/мин
200
Диаметр разъема соединения
2 "
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный Джилекс ДРЕНАЖНИК 200/25 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Джилекс ДРЕНАЖНИК 200/25 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Джилекс ДРЕНАЖНИК 200/25 - фото 3
  • Насос погружной дренажный Джилекс ДРЕНАЖНИК 200/25 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
10 470 руб.  14 588 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 142672
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
25
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
1200
Глубина погружения
8
Производительность, л/мин
200
Диаметр разъема соединения
2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
6
Ширина, см
22.5
Высота, см
39
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, кг.
4.9

Описание товара Насос погружной дренажный Джилекс ДРЕНАЖНИК 200/25

Дренажник 200/25 дренажный насос предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, отвода фильтрационных, отработанных, слегка загрязненных жидкостей без волокнистых включений с твердыми частицами размером до 6 мм из сточных канав и бассейнов. Также может использоваться для подачи чистой воды из колодцев или открытых источников воды, для ирригационного полива загородных участков, либо набора накопительных емкостей.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Джилекс ДРЕНАЖНИК 200/25




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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
25
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
1200
Глубина погружения
8
Производительность, л/мин
200
Диаметр разъема соединения
2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
6
Ширина, см
22.5
Высота, см
39
Страна производитель
Россия
Описание
Дренажник 200/25 дренажный насос предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, отвода фильтрационных, отработанных, слегка загрязненных жидкостей без волокнистых включений с твердыми частицами размером до 6 мм из сточных канав и бассейнов. Также может использоваться для подачи чистой воды из колодцев или открытых источников воды, для ирригационного полива загородных участков, либо набора накопительных емкостей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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