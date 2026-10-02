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Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р

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Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 1
Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 2
Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 3
Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 4
Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 5
Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 6
Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 7
Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 8
Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 9
Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 10
Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 11
Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 12
Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Мощность
1100 Вт
Качество воды
грязная
  • Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 1
  • Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 2
  • Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 3
  • Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 4
  • Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 5
  • Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 6
  • Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 7
  • Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 8
  • Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 9
  • Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 10
  • Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 11
  • Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 12
  • Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
12 300 руб.  15 363 руб. 
Начислим 197 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345735
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р
12 300 руб. -20%
15 363 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Мощность
1100 Вт
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Ширина, см
21
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х27х22
Вес, кг.
16.7

Описание товара Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р

Автоматическое поддержание давления, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационными свойства и простая конструкция обеспечивают эффективное, надёжное и безопасное применение данных насосов для откачки грязной воды, сточных и бытовых вод на приусадебных и дачных хозяйствах.

Отзывы о товаре Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Мощность
1100 Вт
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Ширина, см
21
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическое поддержание давления, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационными свойства и простая конструкция обеспечивают эффективное, надёжное и безопасное применение данных насосов для откачки грязной воды, сточных и бытовых вод на приусадебных и дачных хозяйствах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - стоимость товара 12300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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