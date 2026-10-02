Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Мощность
1100 Вт
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%12 300 руб. 15 363 руб.
В наличии
Код товара: 345735
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 300 руб. -20%
15 363 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Мощность
1100 Вт
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Ширина, см
21
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х27х22
Вес, кг.
16.7
Описание товара Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р
Автоматическое поддержание давления, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационными свойства и простая конструкция обеспечивают эффективное, надёжное и безопасное применение данных насосов для откачки грязной воды, сточных и бытовых вод на приусадебных и дачных хозяйствах.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Мощность
1100 Вт
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Ширина, см
21
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Автоматическое поддержание давления, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационными свойства и простая конструкция обеспечивают эффективное, надёжное и безопасное применение данных насосов для откачки грязной воды, сточных и бытовых вод на приусадебных и дачных хозяйствах.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Насос фекальный Зубр НПФ-1100-Р - стоимость товара 12300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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