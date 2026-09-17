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Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель

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Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 1
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 2
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 3
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 4
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 5
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 6
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 7
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 8
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 9
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 10
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 11
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 12
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 13
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 14
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 15
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 16
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 17
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 18
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 19
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 20
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 21
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 22
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 23
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 24
Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
фекальный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1800
Высота подъема
17
Глубина погружения
17
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 1
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 2
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 3
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 4
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 5
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 6
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 7
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 8
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 9
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 10
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 11
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 12
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 13
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 14
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 15
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 16
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 17
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 18
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 19
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 20
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 21
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 22
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 23
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 24
  • Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 070 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748012
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель
15 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип насоса
фекальный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1800
Высота подъема
17
Глубина погружения
17
Режущая насадка
да
Размер фильтруемых частиц
8
Ширина, см
30
Высота, см
23.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х26х24
Вес, кг.
25.8

Описание товара Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель

Фекальный насос Denzel FP1800-KS 99806 оснащен мощным двигателем 1800 Вт и ножом-измельчителем, обеспечивает производительность до 26000 л/ч и напор до 17 м. Справляется с откачиванием как грязной, так и чистой воды. Используется для осушения затопленных помещений, различных емкостей, откачивания сточных вод из выгребных ям, водоемов, канав и траншей. Насос способен работать на глубине до 5 м, температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 °C. Напора до 17 м достаточно для подачи воды в системы орошения с несколькими точками водоразбора.

Преимущества

  • Высокая эффективность — режущий нож измельчает рыхлые крупные частицы, поэтому насос подходит для организации системы канализации.
  • Автономная работа — поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое отключение и запуск двигателя в зависимости от уровня воды.
  • Надежность — корпус изготовлен из нержавеющей стали и чугуна, устойчивых к воздействию агрессивных сред.
  • Устойчивость — благодаря широкому основанию насос не опрокидывается во время работы.
  • Удобная конструкция — ручка в верхней части корпуса упрощает погружение, извлечение и перемещение насоса.
  • Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип насоса
фекальный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1800
Высота подъема
17
Глубина погружения
17
Режущая насадка
да
Размер фильтруемых частиц
8
Ширина, см
30
Высота, см
23.5
Страна производитель
Китай
Описание

Фекальный насос Denzel FP1800-KS 99806 оснащен мощным двигателем 1800 Вт и ножом-измельчителем, обеспечивает производительность до 26000 л/ч и напор до 17 м. Справляется с откачиванием как грязной, так и чистой воды. Используется для осушения затопленных помещений, различных емкостей, откачивания сточных вод из выгребных ям, водоемов, канав и траншей. Насос способен работать на глубине до 5 м, температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 °C. Напора до 17 м достаточно для подачи воды в системы орошения с несколькими точками водоразбора.

Преимущества

  • Высокая эффективность — режущий нож измельчает рыхлые крупные частицы, поэтому насос подходит для организации системы канализации.
  • Автономная работа — поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое отключение и запуск двигателя в зависимости от уровня воды.
  • Надежность — корпус изготовлен из нержавеющей стали и чугуна, устойчивых к воздействию агрессивных сред.
  • Устойчивость — благодаря широкому основанию насос не опрокидывается во время работы.
  • Удобная конструкция — ручка в верхней части корпуса упрощает погружение, извлечение и перемещение насоса.
  • Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель - по цене 15070 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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