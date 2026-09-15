Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
1000 Вт
Высота подъема
80
Глубина погружения
70
Диаметр насоса
75
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 720 руб.
В наличии
Код товара: 603777
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
1000 Вт
Высота подъема
80
Глубина погружения
70
Диаметр насоса
75
Забор воды
центральный
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
19.5
Высота, см
133.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.34х0.2х0.11
Вес, кг.
17.8
Описание товара Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор
Центробежный скважинный насос ЗУБР НСЦ-75-80 подходит для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде. Надежность. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, благодаря чему отличается прочностью и устойчивостью к образованию коррозии. Предусмотрены проушины для крепления троса, что обеспечивает безопасное погружение насоса в скважину. Возможна работа с водой при наличии песка до 180 г/м3, благодаря «плавающим» рабочим колесам.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
1000 Вт
Высота подъема
80
Глубина погружения
70
Диаметр насоса
75
Забор воды
центральный
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
19.5
Высота, см
133.5
Страна производитель
Китай
Центробежный скважинный насос ЗУБР НСЦ-75-80 подходит для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде. Надежность. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, благодаря чему отличается прочностью и устойчивостью к образованию коррозии. Предусмотрены проушины для крепления троса, что обеспечивает безопасное погружение насоса в скважину. Возможна работа с водой при наличии песка до 180 г/м3, благодаря «плавающим» рабочим колесам.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, 70 м, для чистой воды, центробежный, механический, для чистой воды, скважинный, центробежный, механический, 70 м, для чистой воды, Насос погружной
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор – стоимость товара 15720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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