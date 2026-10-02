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Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р

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Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 1
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 2
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 3
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 4
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 5
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 6
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 7
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 8
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 9
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Потребляемая мощность
1500
Глубина погружения
5
Производительность, л/мин
380
Диаметр разъема соединения
2 дюйм
Качество воды
грязная
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 1
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 2
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 3
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 4
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 5
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 6
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 7
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 8
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 9
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
14 460 руб.  17 788 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347778
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р
14 460 руб. -19%
17 788 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
15
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Потребляемая мощность
1500
Глубина погружения
5
Производительность, л/мин
380
Диаметр разъема соединения
2 дюйм
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Ширина, см
32
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х31х25
Вес, кг.
20.5

Описание товара Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р

Фекальный погружной насос Зубр НПФ-1500-Р отличается неприхотливостью и простотой эксплуатации. Имеет измельчитель, что позволяет откачивать стоки с крупными включениями. Оснащен поплавковой системой и защитой от перегрева. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и чугуна, что гарантирует долгий срок службы насоса.

Отзывы о товаре Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
15
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Потребляемая мощность
1500
Глубина погружения
5
Производительность, л/мин
380
Диаметр разъема соединения
2 дюйм
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Ширина, см
32
Развернуть
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Фекальный погружной насос Зубр НПФ-1500-Р отличается неприхотливостью и простотой эксплуатации. Имеет измельчитель, что позволяет откачивать стоки с крупными включениями. Оснащен поплавковой системой и защитой от перегрева. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и чугуна, что гарантирует долгий срок службы насоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - этот товар вы можете купить по цене 14460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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