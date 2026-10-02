Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Потребляемая мощность
1500
Глубина погружения
5
Производительность, л/мин
380
Диаметр разъема соединения
2 дюйм
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%14 460 руб. 17 788 руб.
В наличии
Код товара: 347778
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 460 руб. -19%
17 788 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
15
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Потребляемая мощность
1500
Глубина погружения
5
Производительность, л/мин
380
Диаметр разъема соединения
2 дюйм
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Ширина, см
32
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х31х25
Вес, кг.
20.5
Описание товара Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р
Фекальный погружной насос Зубр НПФ-1500-Р отличается неприхотливостью и простотой эксплуатации. Имеет измельчитель, что позволяет откачивать стоки с крупными включениями. Оснащен поплавковой системой и защитой от перегрева. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и чугуна, что гарантирует долгий срок службы насоса.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
15
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Потребляемая мощность
1500
Глубина погружения
5
Производительность, л/мин
380
Диаметр разъема соединения
2 дюйм
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Ширина, см
32
Развернуть
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Фекальный погружной насос Зубр НПФ-1500-Р отличается неприхотливостью и простотой эксплуатации. Имеет измельчитель, что позволяет откачивать стоки с крупными включениями. Оснащен поплавковой системой и защитой от перегрева. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и чугуна, что гарантирует долгий срок службы насоса.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-1500-Р - этот товар вы можете купить по цене 14460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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