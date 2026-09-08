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Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90

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Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90 - фото 1
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90 - фото 2
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90 - фото 3
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90 - фото 4
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
электронный
Потребляемая мощность
1100
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90 - фото 1
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90 - фото 2
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90 - фото 3
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90 - фото 4
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
19 310 руб.  20 875 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 142682
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
90
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
электронный
Потребляемая мощность
1100
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, кг.
12.7

Описание товара Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90

Погружной насос Джилекс Водомет ПРОФ 55/90 способен поднимать воду с глубины 30 м на расстояние до 90 м. Благодаря наличию двух уплотнений электродвигатель защищен от воздействия избыточного давления.  Агрегат подходит для перекачивания воды с небольшим содержанием песочной взвеси, размер частиц не более 1.5 мм. Корпус насоса выполнен из высококачественной нержавеющей стали, благодаря чему внутренние элементы надежно защищены от механических повреждений.

Отзывы о товаре Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90




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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
90
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
электронный
Потребляемая мощность
1100
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
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Страна производитель
Россия
Описание
Погружной насос Джилекс Водомет ПРОФ 55/90 способен поднимать воду с глубины 30 м на расстояние до 90 м. Благодаря наличию двух уплотнений электродвигатель защищен от воздействия избыточного давления.  Агрегат подходит для перекачивания воды с небольшим содержанием песочной взвеси, размер частиц не более 1.5 мм. Корпус насоса выполнен из высококачественной нержавеющей стали, благодаря чему внутренние элементы надежно защищены от механических повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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