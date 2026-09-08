Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
электронный
Потребляемая мощность
1100
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%19 310 руб. 20 875 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 142682
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
90
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
электронный
Потребляемая мощность
1100
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, кг.
12.7
Описание товара Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/90
Погружной насос Джилекс Водомет ПРОФ 55/90 способен поднимать воду с глубины 30 м на расстояние до 90 м. Благодаря наличию двух уплотнений электродвигатель защищен от воздействия избыточного давления. Агрегат подходит для перекачивания воды с небольшим содержанием песочной взвеси, размер частиц не более 1.5 мм. Корпус насоса выполнен из высококачественной нержавеющей стали, благодаря чему внутренние элементы надежно защищены от механических повреждений.
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
90
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
электронный
Потребляемая мощность
1100
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
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Страна производитель
Россия
Погружной насос Джилекс Водомет ПРОФ 55/90 способен поднимать воду с глубины 30 м на расстояние до 90 м. Благодаря наличию двух уплотнений электродвигатель защищен от воздействия избыточного давления. Агрегат подходит для перекачивания воды с небольшим содержанием песочной взвеси, размер частиц не более 1.5 мм. Корпус насоса выполнен из высококачественной нержавеющей стали, благодаря чему внутренние элементы надежно защищены от механических повреждений.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
Теги товара: скважинный, 30 м, для чистой воды, центробежный, электронный, скважинный, центробежный, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
Теги товара: скважинный, 30 м, для чистой воды, центробежный, электронный, скважинный, центробежный, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
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