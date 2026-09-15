Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
900 Вт
Высота подъема
60
Глубина погружения
70
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Диаметр насоса
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 610 руб.
В наличии
Код товара: 603776
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 610 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
900 Вт
Высота подъема
60
Глубина погружения
70
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Диаметр насоса
100
Забор воды
центральный
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
10
Высота, см
79
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х20х13
Вес, кг.
14.8
Описание товара Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60
Скважинный центробежный насос ЗУБР НСЦ-100-60 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
900 Вт
Высота подъема
60
Глубина погружения
70
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Диаметр насоса
100
Забор воды
центральный
Максимальная температура воды
35°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
10
Высота, см
79
Страна производитель
Китай
Скважинный центробежный насос ЗУБР НСЦ-100-60 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, 70 м, для чистой воды, центробежный, механический, для чистой воды, скважинный, центробежный, механический, 70 м, для чистой воды, Насос погружной
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, 70 м, для чистой воды, центробежный, механический, для чистой воды, скважинный, центробежный, механический, 70 м, для чистой воды, Насос погружной
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - купить по цене 12610 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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