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Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60

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Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 1
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 2
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 3
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 4
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 5
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 6
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 7
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 8
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 9
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 10
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 11
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 12
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 13
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
900 Вт
Высота подъема
60
Глубина погружения
70
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Диаметр насоса
100
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 1
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 2
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 3
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 4
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 5
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 6
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 7
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 8
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 9
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 10
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 11
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 12
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 13
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 610 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603776
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60
12 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
900 Вт
Высота подъема
60
Глубина погружения
70
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Диаметр насоса
100
Забор воды
центральный
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
10
Высота, см
79
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х20х13
Вес, кг.
14.8

Описание товара Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60

Скважинный центробежный насос ЗУБР НСЦ-100-60 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.

Отзывы о товаре Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
900 Вт
Высота подъема
60
Глубина погружения
70
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Диаметр насоса
100
Забор воды
центральный
Максимальная температура воды
35°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
10
Высота, см
79
Страна производитель
Китай
Описание
Скважинный центробежный насос ЗУБР НСЦ-100-60 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-100-60 - купить по цене 12610 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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