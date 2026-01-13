Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
670
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
40
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%12 410 руб. 16 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 142669
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
75
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
670
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
40
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
21
Высота, см
12.3
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
71х21х13
Вес, кг.
8.8
Описание товара Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75
Многоступенчатый агрегат для перекачивания чистой воды с целью водоснабжения частного дома. Для прочности корпус изготовлен из нержавеющей стали. Аппарат имеет длительный срок службы благодаря двум уплотнениям, изолирующим насосную часть и электродвигатель.
Видео:
Видеообзор на Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
75
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
670
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
40
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
21
Высота, см
12.3
Страна производитель
Россия
Многоступенчатый агрегат для перекачивания чистой воды с целью водоснабжения частного дома. Для прочности корпус изготовлен из нержавеющей стали. Аппарат имеет длительный срок службы благодаря двум уплотнениям, изолирующим насосную часть и электродвигатель.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
Теги товара: скважинный, 30 м, для чистой воды, центробежный, механический, скважинный, центробежный, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Видео:
Видеообзор на Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
Теги товара: скважинный, 30 м, для чистой воды, центробежный, механический, скважинный, центробежный, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Достоинства:
Комментарий:
пока всё работает,пришло быстро всё хорошо упаковано
Достоинства:
Комментарий:
отличный насос,давит хорошо.но я его и использую не для скважины.
Достоинства:
Комментарий:
Сильно гудит, но качает. Такой же отработал два года. Потекло масло и накрылся Первый Джилекс отработал 12 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Сгорела плато управления в грозу. Ремонт жутко дорогой.
Достоинства:
Комментарий:
Коробка тяжелая. Продавец хорошо упаковал в транспортировочную плёнку. На фото видно разрыв коробки, возможно, при доставке на ПВЗ. Был куплен взамен «Водолей 1,2-40». Напор сильнее, правда, глубина погружения всего тридцать метров. Из плюсов: хороший кабель, коробка монтажная с конденсатором разборная, лишний провод отрезал, сделаю удлинитель В комплекте был обратный клапан, резьба-резьба (папа-папа) размеренностью 1 1/4, т. е. дюйм с четвертью. Единственное, не понял, обратный клапан с вкрученным ниппелем — это одно целое или я такой слабый, что при попытке их разобрать у меня начала резьба слизываться. Из минусов пока их нет, возможно обнаружу. Насос в скважине, а новую автоматику пока не смонтировал. Дожди и работа.
Достоинства:
Комментарий:
Успел урвать по акции за 12800р,весной установлю и дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
проверяйте всю систему на герметичнрсть перед использованием, даёт хорошее давление в систему
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим на сколько его хватит. На даче это уже обычный расходник.
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75
Достоинства:
Комментарий:
пока всё работает,пришло быстро всё хорошо упаковано
Достоинства:
Комментарий:
отличный насос,давит хорошо.но я его и использую не для скважины.
Достоинства:
Комментарий:
Сильно гудит, но качает. Такой же отработал два года. Потекло масло и накрылся Первый Джилекс отработал 12 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Сгорела плато управления в грозу. Ремонт жутко дорогой.
Достоинства:
Комментарий:
Коробка тяжелая. Продавец хорошо упаковал в транспортировочную плёнку. На фото видно разрыв коробки, возможно, при доставке на ПВЗ. Был куплен взамен «Водолей 1,2-40». Напор сильнее, правда, глубина погружения всего тридцать метров. Из плюсов: хороший кабель, коробка монтажная с конденсатором разборная, лишний провод отрезал, сделаю удлинитель В комплекте был обратный клапан, резьба-резьба (папа-папа) размеренностью 1 1/4, т. е. дюйм с четвертью. Единственное, не понял, обратный клапан с вкрученным ниппелем — это одно целое или я такой слабый, что при попытке их разобрать у меня начала резьба слизываться. Из минусов пока их нет, возможно обнаружу. Насос в скважине, а новую автоматику пока не смонтировал. Дожди и работа.
Достоинства:
Комментарий:
Успел урвать по акции за 12800р,весной установлю и дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
проверяйте всю систему на герметичнрсть перед использованием, даёт хорошее давление в систему
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим на сколько его хватит. На даче это уже обычный расходник.