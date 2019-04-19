Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1200 Вт
Высота подъема
17
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%10 510 руб. 14 375 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 142695
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1200 Вт
Высота подъема
17
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
6
Ширина, см
30
Высота, см
25
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х23х22
Вес, кг.
7.9
Описание товара Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17
Предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, отвода фильтрационных, отработанных, слегка загрязненных жидкостей из сточных канав и бассейнов. Кроме того Дренажник 350/17 может использоваться для подачи чистой воды из колодцев или открытых источников воды, для полива загородных участков, либо набора накопительных емкостей.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1200 Вт
Высота подъема
17
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
6
Ширина, см
30
Высота, см
25
Страна производитель
Россия
Предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, отвода фильтрационных, отработанных, слегка загрязненных жидкостей из сточных канав и бассейнов. Кроме того Дренажник 350/17 может использоваться для подачи чистой воды из колодцев или открытых источников воды, для полива загородных участков, либо набора накопительных емкостей.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
Достоинства:
Напор,производительность,нижняя крышка,патрубок для шлангов
Недостатки:
нет
Комментарий:
Для того, чтобы поднять воду с глубины аж 15 метров, этого насоса хватит. Проверено. Вчера у соседа чистили им колодец. Брал и ил и песочек, но по чуть-чуть. Не стали вызывать чистильщиков.Качает очень хорошо. У этого насос можно разобрать днище,чтобы почистить фильтр перед рабочим колесом. При желании легко ставиться на дно источника.
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Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17
Достоинства:
Напор,производительность,нижняя крышка,патрубок для шлангов
Недостатки:
нет
Комментарий:
Для того, чтобы поднять воду с глубины аж 15 метров, этого насоса хватит. Проверено. Вчера у соседа чистили им колодец. Брал и ил и песочек, но по чуть-чуть. Не стали вызывать чистильщиков.Качает очень хорошо. У этого насос можно разобрать днище,чтобы почистить фильтр перед рабочим колесом. При желании легко ставиться на дно источника.