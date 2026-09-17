Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож
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Характеристики
Описание товара Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож
Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н 99805 с ножом, мощностью 1500 Вт и производительностью до 25000 л/ч, обеспечивает напор 19 м и применяется для работы как с грязной, так и с чистой водой. Его можно использовать для откачки содержимого выгребных ям, емкостей, водоемов, канав, стоков и траншей или осушения затапливаемых помещений. Нож измельчает крупные частицы в воде, поэтому насос подходит для организации системы канализации на даче. Также он способен работать со стоками, в которых температура жидкости не превышает 35 градусов. Создаваемого напора достаточно для подачи воды в системы орошения с несколькими точками водоразбора. Диаметр штуцера для подключения шланга составляет 2 дюйма.
Преимущества
- Защита от сухого хода — поплавковый выключатель останавливает насос при падении уровня воды ниже допустимого.
- Термозащита — при перегреве двигатель выключается автоматически, что предотвращает его поломку.
- Простой монтаж — нужно погрузить насос с помощью троса на глубину до 5 м и закрепить в вертикальном положении.
- Автономная работа — запуск и остановка насоса происходит автоматически в зависимости от уровня воды, без участия пользователя.
- Прочность — износостойкий корпус изготовлен из чугуна и нержавеющей стали.
- Герметичность — насос имеет степень защиты IPX8, поэтому вода не проникает внутрь корпуса.
- Долговечность — чугунная насосная часть выдерживает значительные нагрузки.
- Надежная установка — ножки в нижней части корпуса обеспечивают устойчивость насоса во время работы.
- Удобная транспортировка — благодаря ручке в верхней части корпуса устройство легко перемещать.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н 99805 с ножом, мощностью 1500 Вт и производительностью до 25000 л/ч, обеспечивает напор 19 м и применяется для работы как с грязной, так и с чистой водой. Его можно использовать для откачки содержимого выгребных ям, емкостей, водоемов, канав, стоков и траншей или осушения затапливаемых помещений. Нож измельчает крупные частицы в воде, поэтому насос подходит для организации системы канализации на даче. Также он способен работать со стоками, в которых температура жидкости не превышает 35 градусов. Создаваемого напора достаточно для подачи воды в системы орошения с несколькими точками водоразбора. Диаметр штуцера для подключения шланга составляет 2 дюйма.
Преимущества
- Защита от сухого хода — поплавковый выключатель останавливает насос при падении уровня воды ниже допустимого.
- Термозащита — при перегреве двигатель выключается автоматически, что предотвращает его поломку.
- Простой монтаж — нужно погрузить насос с помощью троса на глубину до 5 м и закрепить в вертикальном положении.
- Автономная работа — запуск и остановка насоса происходит автоматически в зависимости от уровня воды, без участия пользователя.
- Прочность — износостойкий корпус изготовлен из чугуна и нержавеющей стали.
- Герметичность — насос имеет степень защиты IPX8, поэтому вода не проникает внутрь корпуса.
- Долговечность — чугунная насосная часть выдерживает значительные нагрузки.
- Надежная установка — ножки в нижней части корпуса обеспечивают устойчивость насоса во время работы.
- Удобная транспортировка — благодаря ручке в верхней части корпуса устройство легко перемещать.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Отзывы о товаре Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож