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Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50

2 Отзывы
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Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50 - фото 1
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50 - фото 2
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50 - фото 3
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50 - фото 4
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50 - фото 5
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
электронный
Потребляемая мощность
680
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
55
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50 - фото 1
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50 - фото 2
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50 - фото 3
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50 - фото 4
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50 - фото 5
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
10 740 руб.  16 875 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 142670
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
50
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
электронный
Потребляемая мощность
680
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
55
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
62х21х14
Вес, кг.
9.6

Описание товара Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50

Погружной насос ВОДОМЕТ 55/50 предназначен для подачи воды из скважин с внутренним диаметром от 100 мм и более, а также колодцев, резервуаров и открытых водоемов для системы водоснабжения дома, орошения сада и огорода. Насос предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев, открытых водоемов и может быть использован для полива, автоматизированного водоснабжения, для набора емкостей.

Отзывы о товаре Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 55/50

Источник: Яндекс Маркет
18.04.2019
Александр Ш.

Достоинства:
В минуту подает из скважины огромное количество воды.

Недостатки:
Не выявил

Комментарий:
Для дома и сада просто великолепен.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2019
Семен М.

Достоинства:
Насоса хватит на пару-тройку кранов в доме.Напор приемлемый.

Недостатки:
Пока все установленные насосы трудятся.

Комментарий:
Ставим на неглубокие колодцы и скважины.Снаружы качественная нержавейка,а внутри рабочие колеса из прочного пластика.Не вибрирует и не создает шума при работе.Вес позволяет на скважинах использовать пластиковый оголовок.



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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
50
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
электронный
Потребляемая мощность
680
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
55
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
1
Страна производитель
Россия
Описание
Погружной насос ВОДОМЕТ 55/50 предназначен для подачи воды из скважин с внутренним диаметром от 100 мм и более, а также колодцев, резервуаров и открытых водоемов для системы водоснабжения дома, орошения сада и огорода. Насос предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев, открытых водоемов и может быть использован для полива, автоматизированного водоснабжения, для набора емкостей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2019
Александр Ш.

Достоинства:
В минуту подает из скважины огромное количество воды.

Недостатки:
Не выявил

Комментарий:
Для дома и сада просто великолепен.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2019
Семен М.

Достоинства:
Насоса хватит на пару-тройку кранов в доме.Напор приемлемый.

Недостатки:
Пока все установленные насосы трудятся.

Комментарий:
Ставим на неглубокие колодцы и скважины.Снаружы качественная нержавейка,а внутри рабочие колеса из прочного пластика.Не вибрирует и не создает шума при работе.Вес позволяет на скважинах использовать пластиковый оголовок.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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