Top.Mail.Ru
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 1
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 2
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 3
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 4
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 5
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 6
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 7
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 8
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 9
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 10
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 11
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 12
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 13
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 14
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 15
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 16
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 17
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
800
Высота подъема
60
Глубина погружения
80
Диаметр насоса
72
Качество воды
чистая
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 1
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 2
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 3
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 4
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 5
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 6
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 7
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 8
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 9
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 10
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 11
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 12
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 13
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 14
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 15
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 16
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 17
  • Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 150 руб. 
Начислим 163 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748054
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м
10 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
800
Высота подъема
60
Глубина погружения
80
Диаметр насоса
72
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
127
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х18х9
Вес, кг.
10.1

Описание товара Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м

Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м

Отзывы о товаре Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
800
Высота подъема
60
Глубина погружения
80
Диаметр насоса
72
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
127
Развернуть
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - стоимость товара 10150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...