Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
800
Высота подъема
60
Глубина погружения
80
Диаметр насоса
72
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 150 руб.
В наличии
Код товара: 748054
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
10 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
800
Высота подъема
60
Глубина погружения
80
Диаметр насоса
72
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
127
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х18х9
Вес, кг.
10.1
Описание товара Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м
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Бренд
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
800
Высота подъема
60
Глубина погружения
80
Диаметр насоса
72
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
127
Развернуть
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, для чистой воды, центробежный, центробежный, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м - стоимость товара 10150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Скважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, 3300 л/ч, напор 60 м