Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
скважинный
Тип выключателя
механический
Мощность
1300 Вт
Высота подъема
155
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб.
В наличии
Код товара: 603771
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
скважинный
Тип выключателя
механический
Мощность
1300 Вт
Высота подъема
155
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
100
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
19
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х19х13
Вес, кг.
12.4
Описание товара Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор
Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-100-155 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
скважинный
Тип выключателя
механический
Мощность
1300 Вт
Высота подъема
155
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
100
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
19
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-100-155 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
Теги товара: скважинный, 30 м, для чистой воды, механический, для чистой воды, скважинный, механический, 30 м, для чистой воды, Насос погружной
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор – стоимость товара 8640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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