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Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор

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Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 1
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 2
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 3
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 4
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 5
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 6
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 7
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 8
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 9
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 10
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 11
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 12
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 13
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
скважинный
Тип выключателя
механический
Мощность
1300 Вт
Высота подъема
155
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
100
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 1
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 2
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 3
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 4
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 5
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 6
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 7
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 8
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 9
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 10
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 11
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 12
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 13
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб. 
Начислим 139 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603771
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор
8 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
скважинный
Тип выключателя
механический
Мощность
1300 Вт
Высота подъема
155
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
100
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
19
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х19х13
Вес, кг.
12.4

Описание товара Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор

Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-100-155 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.

Отзывы о товаре Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
скважинный
Тип выключателя
механический
Мощность
1300 Вт
Высота подъема
155
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
100
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
19
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Описание
Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-100-155 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скважинный насос винтовой ЗУБР, 155 м напор – стоимость товара 8640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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