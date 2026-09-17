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Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож

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Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 1
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 2
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 3
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 4
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 5
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 6
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 7
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 8
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 9
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 10
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 11
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 12
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 13
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 14
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 15
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 16
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 17
Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1100
Высота подъема
10
Глубина погружения
5
Качество воды
грязная
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 1
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 2
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 3
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 4
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 5
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 6
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 7
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 8
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 9
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 10
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 11
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 12
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 13
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 14
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 15
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 16
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 17
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 180 руб. 
Начислим 147 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748010
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож
9 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1100
Высота подъема
10
Глубина погружения
5
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Размер фильтруемых частиц
8
Ширина, см
20.6
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х26х21
Вес, кг.
15.55

Описание товара Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож

Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н 99804 с ножом имеет мощность 1100 Вт и производительность до 18000 л/ч, обеспечивает напор до 10 м, подходит для шлангов диаметром 2 дюйма и применяется для работы с чистой или грязной водой на глубине погружения до 5 м. Используется для перекачки жидкости из стоков, выгребных ям, емкостей и водоемов, а также для аварийной откачки воды из подвалов, погребов, траншей, котлованов. Его можно использовать для организации систем полива на даче. Насос оптимален для установки в канализационной системе: специальный нож измельчает крупные частицы, что позволяет избежать засорения. Также работает с холодными стоками, при этом температура жидкости не должна превышать 35 градусов.

Преимущества

  • Автономность — поплавковый выключатель не допускает работы насоса на сухом ходу, участие пользователя при этом не требуется.
  • Монтаж без специальных навыков — насос погружается в колодец с помощью троса и фиксируется в вертикальном положении.
  • Термозащита — при перегреве двигатель отключается, что предотвращает его поломку.
  • Надежность — корпус из чугуна и нержавеющей стали выдерживает эксплуатацию в агрессивной среде.
  • Износостойкость — насосная часть изготовлена из чугуна, что уменьшает риск ее выхода из строя при работе с сильно загрязненными жидкостями.
  • Герметичность — насос имеет степень защиты IPX8, поэтому его электронные компоненты надежно защищены от воды.
  • Устойчивость — ножки на корпусе позволяют избежать опрокидывания насоса.
  • Удобное перемещение — благодаря ручке насос легко транспортировать.

Отзывы о товаре Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1100
Высота подъема
10
Глубина погружения
5
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
8
Ширина, см
20.6
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Описание

Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н 99804 с ножом имеет мощность 1100 Вт и производительность до 18000 л/ч, обеспечивает напор до 10 м, подходит для шлангов диаметром 2 дюйма и применяется для работы с чистой или грязной водой на глубине погружения до 5 м. Используется для перекачки жидкости из стоков, выгребных ям, емкостей и водоемов, а также для аварийной откачки воды из подвалов, погребов, траншей, котлованов. Его можно использовать для организации систем полива на даче. Насос оптимален для установки в канализационной системе: специальный нож измельчает крупные частицы, что позволяет избежать засорения. Также работает с холодными стоками, при этом температура жидкости не должна превышать 35 градусов.

Преимущества

  • Автономность — поплавковый выключатель не допускает работы насоса на сухом ходу, участие пользователя при этом не требуется.
  • Монтаж без специальных навыков — насос погружается в колодец с помощью троса и фиксируется в вертикальном положении.
  • Термозащита — при перегреве двигатель отключается, что предотвращает его поломку.
  • Надежность — корпус из чугуна и нержавеющей стали выдерживает эксплуатацию в агрессивной среде.
  • Износостойкость — насосная часть изготовлена из чугуна, что уменьшает риск ее выхода из строя при работе с сильно загрязненными жидкостями.
  • Герметичность — насос имеет степень защиты IPX8, поэтому его электронные компоненты надежно защищены от воды.
  • Устойчивость — ножки на корпусе позволяют избежать опрокидывания насоса.
  • Удобное перемещение — благодаря ручке насос легко транспортировать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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